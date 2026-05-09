La plataforma de series y películas de Netflix arrasa con su enorme y variado catálogo, que cada día le da paso a nuevas producciones. Sin embargo, también se despide de otras, como es el caso de El buen mentiroso, un filme protagonizado por Ian McKellen y Helen Mirren.
Netflix tiene el thriller de suspenso de menos de 2 horas que arrasa y te deja sin aliento
Helen Mirren es la protagonista de este thriller de suspenso que arrasa entre las mejores series y películas de Netflix
El buen mentiroso es una película de 2019 que se puede ver en Netflix hasta el 16 de mayo de 2026. Dirigida por Bill Condon, es un drama de crimen y suspenso que vale lapena mirar.
A lo largo de 1 hora y 49 minutos, se desencadena "un sólido thriller con algo que decir. Es, sobre todo, un gran show para el talento de McKellen, que se luce como nunca. Una Helen Mirren extremadamente contenida le sigue el juego", sentenció Diego Curubeto de Diario Ámbito Financiero.
Netflix: de qué trata la película El buen mentiroso
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El buen mentiroso versa: "Un astuto estafador pone los ojos en una profesora viuda de Oxford con una jugosa cuenta bancaria. Pero con esta víctima nada es lo que parece".
El estafador profesional Roy Courtnay (Ian McKellen) no puede creer su suerte cuando conoce a la viuda adinerada Betty McLeish (Helen Mirren) por internet. Sin embargo, a medida que Betty le abre las puertas de su vida y su hogar, Roy se sorprende al sentir que esta mujer le importa mucho más de lo que se podría imaginar.
Netflix: tráiler de la película El buen mentiroso
Reparto de El buen mentiroso, película de Netflix
- Helen Mirren (Betty McLeish)
- Ian McKellen (Roy Courtnay)
- Russell Tovey (Steven)
- Jim Carter (Vincent)
- Mark Lewis Jones (Bryn)
- Laurie Davidson (Hans Taub)
- Lucian Msamati (Beni)
- Jóhannes Haukur Jóhannesson (Vlad)
- Aleksandar Jovanovic (Martin Geiger)
Dónde ver la película El buen mentiroso, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El buen mentiroso se puede ver en Netflix hasta el 16 de mayo y en Movistar Plus.
- Estados Unidos: la película El buen mentiroso se puede alquilar en Prime Video.
- España: la película El buen mentiroso se puede alquilar en Prime Video.