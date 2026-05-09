Netflix tiene el thriller de suspenso de menos de 2 horas que arrasa y te deja sin aliento

El buen mentiroso es una película de 2019 que se puede ver en Netflix hasta el 16 de mayo de 2026. Dirigida por Bill Condon, es un drama de crimen y suspenso que vale lapena mirar.

A lo largo de 1 hora y 49 minutos, se desencadena "un sólido thriller con algo que decir. Es, sobre todo, un gran show para el talento de McKellen, que se luce como nunca. Una Helen Mirren extremadamente contenida le sigue el juego", sentenció Diego Curubeto de Diario Ámbito Financiero.