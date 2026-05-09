La serie dramática de 16 capítulos y nominada a los Globos de Oro que es furor en Netflix

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Netflix: de qué trata la serie Dirty John

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Dirty John versa: "Cuando el amor pierde la inocencia y la confianza se vuelve manipulación, todo está permitido... incluso matar. Una atrapante antología basada en un crimen real".

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La serie sigue la vida y hazañas criminales de John Meehan (Eric Bana) apodado Dirty John. El periodista de L.A. Times Christopher Goffard se enteró por primera vez de Meehan cuando supo que la policía estaba investigando un posible asesinato en Newport Beach.

Tras la investigación, Goffard descubrió una extraña red de engaños y abusos. El enfoque principal de la historia es la relación de Meehan con la empresaria Debra Newell (Connie Britton), a la que conoció por una web de citas por Internet.

Netflix: tráiler de la serie Dirty John

Embed - Dirty Jhon | Tráiler en Español (Serie de Netflix) #DirtyJhon #serieadictos #trailerespañol

Reparto de Dirty John, serie de Netflix

Amanda Peet

Christian Slater

Rachel Keller

Connie Britton

Eric Bana

Juno Temple

Julia Garner

Jean Smart

Keiko Agena

Jeff Perry

Kevin Zegers

Jake Abel

Lily Donoghue

Missi Pyle

Dónde ver la serie Dirty John, según la zona geográfica