La plataforma de series y películas de Netflix tiene una producción protagonizada por Eric Bana y Connie Britton que arrasa a nivel mundial, pero está próxima a abandonar el catálogo. Se trata de Dirty John, un drama que combina comedia y crímenes en una historia basada en hechos reales.
La serie dramática de 16 capítulos y nominada a los Globos de Oro que es furor en Netflix
Es uno de los dramas más aclamados de Netflix. Arrasa entre las series y películas del catálogo por su historia basada en hechos reales
Dirty John es un drama inquietante de 2018 que cuenta con 2 temporadas de 8 capítulos cada una. A pesar de que fue nominada a los Globos de Oro a Mejor actriz (Britton), se va de Netflix el 30 de mayo de 2026.
La crítica especializada estuvo dividida. Entre las mejores, se destaca la de Kristen Baldwin de Entertainment Weekly: "Britton está bien elegida para el papel de Debra. Bana pasa de ser encantador a ser escalofriante con una facilidad pasmosa".
Netflix: de qué trata la serie Dirty John
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Dirty John versa: "Cuando el amor pierde la inocencia y la confianza se vuelve manipulación, todo está permitido... incluso matar. Una atrapante antología basada en un crimen real".
La serie sigue la vida y hazañas criminales de John Meehan (Eric Bana) apodado Dirty John. El periodista de L.A. Times Christopher Goffard se enteró por primera vez de Meehan cuando supo que la policía estaba investigando un posible asesinato en Newport Beach.
Tras la investigación, Goffard descubrió una extraña red de engaños y abusos. El enfoque principal de la historia es la relación de Meehan con la empresaria Debra Newell (Connie Britton), a la que conoció por una web de citas por Internet.
Netflix: tráiler de la serie Dirty John
Reparto de Dirty John, serie de Netflix
- Amanda Peet
- Christian Slater
- Rachel Keller
- Connie Britton
- Eric Bana
- Juno Temple
- Julia Garner
- Jean Smart
- Keiko Agena
- Jeff Perry
- Kevin Zegers
- Jake Abel
- Lily Donoghue
- Missi Pyle
Dónde ver la serie Dirty John, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Dirty John se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dirty John se puede ver en Netflix.
- España: la serie Dirty John se puede ver en Netflix y Movistar Plus.