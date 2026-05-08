Netflix elimina en mayo 2 de las mejores películas de la historia y todavía estás a tiempo de verlas

Netflix: 2 películas que se van en mayo y son obras maestras

1. Buscando justicia (Just Mercy): es una película dramática sobre crímenes estrenada en 2019 en Estados Unidos y dirigida por Destin Daniel Cretton. Está protagonizada por Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson. Su historia está basada en hechos reales y ganó el Premio a la libertad de expresión de la Asociación de Críticos Norteamericanos.

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Su sinopsis: "Un joven abogado idealista y brillante viaja a Alabama para defender a presos condenados a muerte que necesitan representación legal adecuada. Basada en una historia real".

"Un joven abogado idealista y brillante viaja a Alabama para defender a presos condenados a muerte que necesitan representación legal adecuada. Basada en una historia real". ¿Cuándo se va de Netflix?: Buscando justicia se puede ver en Netflix hasta el domingo 10 de mayo de 2026.

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2. Rescatando al soldado Ryan (Saving Private Ryan): es una película de 1998 que combina drama y acción. Su director es Steven Spielberg y está protagonizada por Tom Hanks. Fue aclamada por la crítica, nominada a 11 Premios Oscar y ganadora de 5. Además, obtuvo 2 Globos de Oro.

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Su sinopsis: "Luego del Día D, el Cap. John Miller y un grupo de soldados se adentran en territorio enemigo para rescatar a un paracaidista que ha perdido a tres hermanos en combate".

"Luego del Día D, el Cap. John Miller y un grupo de soldados se adentran en territorio enemigo para rescatar a un paracaidista que ha perdido a tres hermanos en combate". ¿Cuándo se va de Netflix?: Rescatando al soldado Ryan se puede ver en Netflix hasta el martes 12 de mayo de 2026.

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