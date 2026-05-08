Así como la plataforma de series y películas de Netflix presenta nuevos estrenos todos los días, también hay muchas producciones que dejan el catágolo (algunas, para simpre). Te contamos cuáles son y por qué vale la pena mirarlas antes de que se despidan del gigante de la N roja.
Netflix elimina en mayo 2 de las mejores películas de la historia y todavía estás a tiempo de verlas
Son consideradas obras maestras del cine, pero se van del catálogo de series y películas de Netflix muy pronto. ¿Hasta cuándo se pueden ver?
Mayo trae consigo muchos estrenos de series y películas, como es el caso de Berlín y la dama de armiño, Criaturas luminosas y Las damas primero. Sin embargo, dos superproducciones, premiadas y aclamadas por la crítica, se van de la plataforma de Netflix muy pronto.
Netflix: 2 películas que se van en mayo y son obras maestras
1. Buscando justicia (Just Mercy): es una película dramática sobre crímenes estrenada en 2019 en Estados Unidos y dirigida por Destin Daniel Cretton. Está protagonizada por Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson. Su historia está basada en hechos reales y ganó el Premio a la libertad de expresión de la Asociación de Críticos Norteamericanos.
- Su sinopsis: "Un joven abogado idealista y brillante viaja a Alabama para defender a presos condenados a muerte que necesitan representación legal adecuada. Basada en una historia real".
- ¿Cuándo se va de Netflix?: Buscando justicia se puede ver en Netflix hasta el domingo 10 de mayo de 2026.
2. Rescatando al soldado Ryan (Saving Private Ryan): es una película de 1998 que combina drama y acción. Su director es Steven Spielberg y está protagonizada por Tom Hanks. Fue aclamada por la crítica, nominada a 11 Premios Oscar y ganadora de 5. Además, obtuvo 2 Globos de Oro.
- Su sinopsis: "Luego del Día D, el Cap. John Miller y un grupo de soldados se adentran en territorio enemigo para rescatar a un paracaidista que ha perdido a tres hermanos en combate".
- ¿Cuándo se va de Netflix?: Rescatando al soldado Ryan se puede ver en Netflix hasta el martes 12 de mayo de 2026.
Otras series y películas que Netflix elimina
- Sonríe 2: 11 de mayo.
- Superinteligencia: 12 de mayo.
- Pijamada: 13 de mayo.
- White Gold: 17 de mayo.
- Los paseos de Bruno: 17 de mayo.
- Millennials: 21 de mayo.
- Palabra de honor: 28 de mayo.
- Dirty John: 31 de mayo.