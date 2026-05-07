Arrasa en Netflix, ganó 2 Globos de Oro y es una de las mejores series del siglo XXI

Creada por Bruce Miller, la serie El cuento de la criada está basada en la obra homónima de Margaret Atwood y combina drama con ciencia ficción. Esta oferta de Netflix fue nominada a 6 Globos de Oro, consagrándose ganadora a Mejor serie de TV y a Mejor actriz principal (Elisabeth Moss).

La crítica fue contundente: "Animarás, gritarás y quizá derrames alguna lágrima, pero desde luego no te aburrirás" (Zofia Wijaszka de Dread Central). Lauren Thoman de The Wrap dijo que "para los espectadores hambrientos de justa indignación, ofrece un auténtico festín".