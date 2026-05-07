Entre las recientes incorporaciones de series y películas al catálogo de Netflix se encuentra una de las mejores producciones del siglo XXI. Hablamos de El cuento de la criada, un drama de 6 temporadas que ha eclipsado al mundo entero, y obtuvo las mejores críticas especializadas e importantes galardones.
Arrasa en Netflix, ganó 2 Globos de Oro y es una de las mejores series del siglo XXI
Elisabeth Moss es la protagonista de este drama de Netflix que arrasa entre las mejores series y películas del mundo
Creada por Bruce Miller, la serie El cuento de la criada está basada en la obra homónima de Margaret Atwood y combina drama con ciencia ficción. Esta oferta de Netflix fue nominada a 6 Globos de Oro, consagrándose ganadora a Mejor serie de TV y a Mejor actriz principal (Elisabeth Moss).
La crítica fue contundente: "Animarás, gritarás y quizá derrames alguna lágrima, pero desde luego no te aburrirás" (Zofia Wijaszka de Dread Central). Lauren Thoman de The Wrap dijo que "para los espectadores hambrientos de justa indignación, ofrece un auténtico festín".
Netflix: de qué trata la serie El cuento de la criada
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El cuento de la criada versa: "Cuando un régimen totalitario que obliga a las mujeres a parir toma el control de los Estados Unidos, una madre desafía al sistema para encontrar a su hija y escapar".
La serie narra una distopía ultra conservadora, donde la fertilidad se convierte en moneda de poder. Offred, ahora reducida a ser una "criada" para concebir hijos para las élites, lucha por mantener su humanidad en un sistema diseñado para quebrarla.
Netflix: tráiler de El cuento de la criada
Reparto de El cuento de la criada, serie de Netflix
- Elisabeth Moss como June Osborne / Offred / Ofjoseph
- Yvonne Strahovski como Serena Joy Waterford
- Ann Dowd como Aunt Lydia Clements
- Max Minghella como Nick Blaine
- Samira Wiley como Moira Strand
- O-T Fagbenle como Luke Bankole
- Madeline Brewer como Janine Lindo
- Amanda Brugel como Rita Blue
- Joseph Fiennes como Fred Waterford
Dónde ver la serie El cuento de la criada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El cuento de la criada se puede ver en Netflix, Prime Video, Paramount Plus y Disney Plus.
- Estados Unidos: la serie El cuento de la criada se puede ver en Hulu.
- España: la serie El cuento de la criada se puede ver en Netflix, Movistar Plus y HBO Max.