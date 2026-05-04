Estrenos de Netflix en mayo 2026: las series y películas que llegan al catálogo y prometen arrasar

Los estrenos de Netflix más esperados en series

El segmento de las series es, sin duda, el plato fuerte de este mes. Uno de los lanzamientos que genera mayor expectativa es Berlín y la dama del armiño, que aterriza el 15 de mayo. Se trata del regreso de Pedro Alonso a su emblemático papel, expandiendo aún más el universo de robos y romance que cautivó al mundo.

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Por otro lado, los fanáticos del anime tienen una cita el 12 de mayo con la segunda temporada de Devil May Cry, la adaptación del videojuego de Capcom que regresa con más acción. También se suman títulos como la segunda entrega de "Asesinato para principiantes" (27 de mayo) y el estreno de la intrigante The Boroughs: Jubilación rebelde el día 21.

Películas: qué ver en la Netflix este mes

En cuanto a las películas, la oferta de mayo es igual de variada. Desde el primer día del mes, los usuarios pueden disfrutar de títulos como Intercambiados y El yerno, ideales para quienes buscan comedias ligeras. Sin embargo, la gran apuesta cinematográfica llega el 8 de mayo con Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures), un drama que ya genera comentarios por su potente carga emocional.

Criaturas_luminosas

Hacia finales de mes, el 22 de mayo, se estrena Las damas primero, una producción que busca conquistar a la audiencia local e internacional. Con estos estrenos, Netflix reafirma su hegemonía en el mercado, manteniendo un ritmo de lanzamientos que no da respiro a los suscriptores.

Los estrenos más relevantes de mayo en Netflix