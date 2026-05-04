El calendario de mayo de 2026 ya arrancó con fuerza para los amantes del streaming. Tras un abril cargado de producciones internacionales, la plataforma de Netflix se renueva con grandes estrenos de series y películas, una combinación de regresos muy anticipados y nuevas historias.
Estrenos de Netflix en mayo 2026: las series y películas que llegan al catálogo y prometen arrasar
Estas son las novedades que Netflix suma a su catálogo en mayo de 2026. Un repaso detallado de las series y películas más esperadas que desembarcan este mes
Para quienes están espectantes por los nuevos estrenos de mayo en Netflix, les contamos que este mes se destaca por la diversidad de géneros. Retornan personajes icónicos del universo de La casa de papel, animaciones de alto niel y thrillers psicológicos intensos. ¡La oferta es amplia y se presta para maratonear!
Los estrenos de Netflix más esperados en series
El segmento de las series es, sin duda, el plato fuerte de este mes. Uno de los lanzamientos que genera mayor expectativa es Berlín y la dama del armiño, que aterriza el 15 de mayo. Se trata del regreso de Pedro Alonso a su emblemático papel, expandiendo aún más el universo de robos y romance que cautivó al mundo.
Por otro lado, los fanáticos del anime tienen una cita el 12 de mayo con la segunda temporada de Devil May Cry, la adaptación del videojuego de Capcom que regresa con más acción. También se suman títulos como la segunda entrega de "Asesinato para principiantes" (27 de mayo) y el estreno de la intrigante The Boroughs: Jubilación rebelde el día 21.
Películas: qué ver en la Netflix este mes
En cuanto a las películas, la oferta de mayo es igual de variada. Desde el primer día del mes, los usuarios pueden disfrutar de títulos como Intercambiados y El yerno, ideales para quienes buscan comedias ligeras. Sin embargo, la gran apuesta cinematográfica llega el 8 de mayo con Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures), un drama que ya genera comentarios por su potente carga emocional.
Hacia finales de mes, el 22 de mayo, se estrena Las damas primero, una producción que busca conquistar a la audiencia local e internacional. Con estos estrenos, Netflix reafirma su hegemonía en el mercado, manteniendo un ritmo de lanzamientos que no da respiro a los suscriptores.
Los estrenos más relevantes de mayo en Netflix
- Mi querida señorita. Estreno: 1 de mayo
- Intercambiados. Estreno: 1 de mayo
- Shut Up Evan. Estreno: 1 de mayo
- Lord of the Flies. Estreno: 4 de mayo
- Dr. Seuss’s Horton! (temporada 2). Estreno: 4 de mayo
- Cuentra atrás: Rousey vs. Carano. Estreno: 6 de mayo
- Los peores ex del mundo. Estreno: 6 de mayo
- El caso Hartung. Estreno: 7 de mayo
- Sangre asesina. Estreno: 7 de mayo
- Legends. Estreno: 7 de mayo
- The Roast of Kevin Hart. Estreno: 10 de mayo
- Jeopardy! Cultura Pop. Estreno: 11 de mayo
- Devil May Cry (temporada 2). Estreno: 12 de mayo
- Marty, Life Is Short (documental). Estreno: 12 de mayo
- The Bus: A French Football Mutiny. Estreno: 13 de mayo
- Roosters (temporada 2). Estreno: 13 de mayo
- Nemesis. Estreno: 14 de mayo
- La casa de papel: Berlín y la dama del armiño. Estreno: 15 de mayo
- The Crash. Estreno: 15 de mayo
- Ronda Rousey vs. Gina Carano. Emisión en vivo: 16 de mayo
- Black Phone 2. Disponible: 16 de mayo
- Abraham Lincoln (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- FDR (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- Grant (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- Law and Order (temporadas 23-24). Estreno: 18 de mayo
- Theodore Roosevelt (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- Washington (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- The Boroughs. Estreno: 21 de mayo
- Ladies First. Estreno: 22 de mayo
- A Good Girl’s Guide to Murder (temporada 2). Estreno: 27 de mayo
- The Four Seasons (temporada 2). Estreno: 28 de mayo
- AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy. Estreno: 31 de mayo