Llegó a Netflix la serie de Hombre en llamas, tiene 7 capítulos y es el estreno más prometedor de 2026

Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, la historia sigue a John Creasy, un exmercenario marcado por el dolor y la violencia, que busca redención mientras se enfrenta a su pasado. En este camino, deberá proteger a la hija de un viejo compañero y enfrentarse a las fuerzas que destruyeron su mundo, en una trama cargada de tensión, venganza y emoción constante.

Inspirada en las novelas de A. J. Quinnell, esta versión para televisión revive el espíritu de la icónica historia y la adapta a los códigos actuales de las series y películas. Con una narrativa intensa y personajes complejos, Hombre en llamas se posiciona como una de las novedades más esperadas para los amantes del género en Netflix.