La miniserie Hombre en llamas llegó a Netflix este jueves 30 de abril como una de las apuestas más intensas dentro del catálogo de series y películas. Creada por Kyle Killen, esta nueva adaptación retoma el universo de acción, crimen y suspenso que ya conquistó al público con Denzel Washington, ahora con una mirada renovada en formato en 7 capítulos.
Llegó a Netflix la serie de Hombre en llamas, tiene 7 capítulos y es el estreno más prometedor de 2026
Acaba de estrenar en Netflix y está entre las series y películas de suspenso más prometedoras del año
Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, la historia sigue a John Creasy, un exmercenario marcado por el dolor y la violencia, que busca redención mientras se enfrenta a su pasado. En este camino, deberá proteger a la hija de un viejo compañero y enfrentarse a las fuerzas que destruyeron su mundo, en una trama cargada de tensión, venganza y emoción constante.
Inspirada en las novelas de A. J. Quinnell, esta versión para televisión revive el espíritu de la icónica historia y la adapta a los códigos actuales de las series y películas. Con una narrativa intensa y personajes complejos, Hombre en llamas se posiciona como una de las novedades más esperadas para los amantes del género en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Hombre en llamas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Hombre en llamas versa: "Un veterano de las Fuerzas Armadas Especiales, atormentado por su pasado y acechado por sus enemigos, lucha por mantener a salvo a una adolescente en las calles de Río de Janeiro".
John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), que en su día fue un mercenario de las Fuerzas Especiales muy hábil y capaz, conocido por sobrevivir incluso en las situaciones más desoladoras, sufre ahora un intenso trastorno de estrés postraumático.
Decidido a superar sus demonios personales, emprende un camino hacia la redención. Pero, antes de que pueda adaptarse a esta nueva vida, se encuentra de nuevo en el fuego, luchando más duro que nunca.
Reparto de Hombre en llamas, serie de Netflix
- Yahya Abdul-Mateen II como John Creasy
- Billie Boullet como Poe Rayburn
- Alice Braga como Valeria Melo
- Alex Ozerov-Meyer como Iván Gusev
Netflix: tráiler de la serie Hombre en llamas
Dónde ver la serie Hombre en llamas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Hombre en llamas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hombre en llamas se puede ver en Netflix.
- España: la serie Hombre en llamas se puede ver en Netflix.