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Llegó a Netflix la serie de Hombre en llamas, tiene 7 capítulos y es el estreno más prometedor de 2026

Acaba de estrenar en Netflix y está entre las series y películas de suspenso más prometedoras del año

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Lloegó a Netflix la serie de Hombre en llamas y ya es furor.

Lloegó a Netflix la serie de Hombre en llamas y ya es furor.

La miniserie Hombre en llamas llegó a Netflix este jueves 30 de abril como una de las apuestas más intensas dentro del catálogo de series y películas. Creada por Kyle Killen, esta nueva adaptación retoma el universo de acción, crimen y suspenso que ya conquistó al público con Denzel Washington, ahora con una mirada renovada en formato en 7 capítulos.

Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, la historia sigue a John Creasy, un exmercenario marcado por el dolor y la violencia, que busca redención mientras se enfrenta a su pasado. En este camino, deberá proteger a la hija de un viejo compañero y enfrentarse a las fuerzas que destruyeron su mundo, en una trama cargada de tensión, venganza y emoción constante.

Inspirada en las novelas de A. J. Quinnell, esta versión para televisión revive el espíritu de la icónica historia y la adapta a los códigos actuales de las series y películas. Con una narrativa intensa y personajes complejos, Hombre en llamas se posiciona como una de las novedades más esperadas para los amantes del género en Netflix.

hombre en llamas serie

Netflix: de qué trata la serie Hombre en llamas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Hombre en llamas versa: "Un veterano de las Fuerzas Armadas Especiales, atormentado por su pasado y acechado por sus enemigos, lucha por mantener a salvo a una adolescente en las calles de Río de Janeiro".

John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), que en su día fue un mercenario de las Fuerzas Especiales muy hábil y capaz, conocido por sobrevivir incluso en las situaciones más desoladoras, sufre ahora un intenso trastorno de estrés postraumático.

hombre en llamas serie (1)

Decidido a superar sus demonios personales, emprende un camino hacia la redención. Pero, antes de que pueda adaptarse a esta nueva vida, se encuentra de nuevo en el fuego, luchando más duro que nunca.

Reparto de Hombre en llamas, serie de Netflix

  • Yahya Abdul-Mateen II como John Creasy
  • Billie Boullet como Poe Rayburn
  • Alice Braga como Valeria Melo
  • Alex Ozerov-Meyer como Iván Gusev

Netflix: tráiler de la serie Hombre en llamas

Embed - Hombre en llamas | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Hombre en llamas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Hombre en llamas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Hombre en llamas se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Hombre en llamas se puede ver en Netflix.

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