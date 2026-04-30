Qué tendrá de diferente la versión española de Netflix de "Nueve Reinas": ¿cuándo estrena?

¿Qué se sabe de la versión española de "Nueve reinas"?

Hasta el momento se conoció el anuncio oficial que está acompañado por un clip de poco más de 20 segundos, en el cual se puede ver a los protagonistas de esta nueva versión: Álvaro Morte y Patrick Criado.

El rodaje ya comenzó en Madrid (España) y será una serie, en lugar de una película como la argentina. En el medio de la historia, la cual está ambientada en el Madrid de 2012, los protagonistas se abrirán paso en medio de una jungla en la que aparecerá toda una fauna de delincuentes, quienes lejos de usar la violencia o las armas, hacen de la mentira y la actuación su verdadero arsenal. En cuanto a su fecha de estreno, Netflix todavía no ha confirmado nada.

Álvaro Morte, quien saltó a la fama mundial gracias a la serie española de Netflix "La casa de papel" como el Profesor, ahora encarnará al ladrón que supo interpretar Ricardo Darín. Por otro lado está Patrick Criado, un actor que se hizo conocido por las series "Antidisturbios" y "Las noches de Tefía".

Además, Criado también aparece en la próxima película de Pedro Almodóvar, "Amarga Navidad". Incluso no debemos olvidarnos de que Criado coincidió con Morte en "El casa de papel",en donde actuó durante la quinta temporada en la piel de Rafael.

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¿Qué opina el público de esta nueva versión de "Nueve reinas"?

La confirmación de esta serie española generó el disgusto de argentinos en redes sociales, que calificaron a la remake de “totalmente innecesaria” y que le falta la "viveza argentina". Un usuario aportó en la red social X (ex Twitter): "Es un clásico porteño que muestra la idiosincrasia argentina al extremo de sentir que el país explota en cualquier momento". Otro sumó: "No podés poner a gallegos haciendo de vivos".