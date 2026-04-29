El drama de 7 capítulos en Netflix que cautiva con su historia intensa y personajes irresistibles

A nivel narrativo, Santita combina elementos de drama con giros inesperados que mantienen el interés capítulo a capítulo. La construcción de suspenso y el ritmo sostenido hacen que sea una opción ideal para quienes buscan una serie corta pero intensa para maratonear en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Santita

santita serie (2)

La sinopsis oficial de la serie Santita versa: "Tras un accidente que le ocasionó una discapacidad, Santita deja plantado al amor de su vida en el altar. Veinte años después, él regresa con una petición que lo cambia todo".

Netflix: tráiler de la serie Santita

Embed - Santita | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Santita, serie de Netflix

Paulina Dávila

Gael García Bernal

Ilse Salas

Erik Hayser

Álvaro Guerrero

Sally Quiñonez

Ana Layevska

Martín Altomaro

Cecilia Cañedo

Harding Junior

Dónde ver la serie Santita, según la zona geográfica