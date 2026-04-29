Santita ya se posiciona como uno de los estrenos más comentados dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Con una primera temporada de 7 capítulos, este drama estrenado el 23 de abril de 2026 propone una historia cargada de tensión emocional, secretos y vínculos complejos. Desde su llegada, está entre las más vistar por su tono atrapante y sus personajes ambiguos.
El drama de 7 capítulos en Netflix que cautiva con su historia intensa y personajes irresistibles
Paulina Dávila y Gael García Bernal son los protagonistas de este drama de Netflix que arrasa entre las series y películas más vistas
Uno de los aspectos más destacados de la serie es la química entre sus protagonistas, algo que fue subrayado por el crítico Joel Keller del medio Decider, quien afirmó que “Dávila y Bernal son extremadamente encantadores”. Esta valoración no solo pone en foco las actuaciones, sino también el peso que tienen los personajes en el desarrollo de la trama, logrando que el espectador conecte rápidamente con sus conflictos y decisiones.
A nivel narrativo, Santita combina elementos de drama con giros inesperados que mantienen el interés capítulo a capítulo. La construcción de suspenso y el ritmo sostenido hacen que sea una opción ideal para quienes buscan una serie corta pero intensa para maratonear en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Santita
La sinopsis oficial de la serie Santita versa: "Tras un accidente que le ocasionó una discapacidad, Santita deja plantado al amor de su vida en el altar. Veinte años después, él regresa con una petición que lo cambia todo".
Netflix: tráiler de la serie Santita
Reparto de Santita, serie de Netflix
- Paulina Dávila
- Gael García Bernal
- Ilse Salas
- Erik Hayser
- Álvaro Guerrero
- Sally Quiñonez
- Ana Layevska
- Martín Altomaro
- Cecilia Cañedo
- Harding Junior
Dónde ver la serie Santita, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Santita se puede ver en Netflix.
- España: la serie Santita se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Santita se puede ver en Netflix.