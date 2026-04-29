Prime Video es la plataforma de streaming de Amazon que ofrece series y películas para todos los gustos. Cuenta con más de 200 millones de usuarios, y ofrece diversas funciones, entre las que se destacan las descargas para ver offline.
La película inspirada en la novela de Stephen King que es furor en Prime Video
La película fue agregada recientemente al catálogo de Prime Video y ya se posiciona entre las más vistas
La película está basada en una novela corta de Stephen King publicada en 2020. Se trata de una fábula, un cuento de hadas que pretende dar una vuelta de tuerca amable y esperanzadora a lo que en definitiva es una historia oscurísima que incluye una serie de tragedias masivas y personales.
Se estrenó en 2024 en el Festival de Cine de Toronto y recientemente fue agregada al catálogo de Prime Video. La película fue escrita y dirigida por Mike Flanagan, y es un musical apocalíptico, y sigue los momentos formativos en la vida de Charles "Chuck" Krantz, narrados en orden cronológico inverso, desde su muerte coincidiendo con el fin del universo hasta su infancia y juventud.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Mientras el mundo se desvanece, los recuerdos de Chuck revelan un viaje íntimo y reflexivo donde la belleza de vivir surge en lo más simple", revela Prime Video.
Basado en un relato de Stephen King, cuenta tres historias relacionadas con el personaje Charles Krantz, en orden inverso: desde sus últimos dias, cuando el mundo comienza a desmoronarse, hasta su infancia en una casa supuestamente encantada.
En un contexto donde el mundo parece estar atravesando eventos extraños y casi apocalípticos, la figura de Chuck empieza a cobrar una relevancia inesperada. A través de fragmentos de su vida, la película revela conexiones emocionales y existencialesque van mucho más allá de lo evidente.
A medida que el relato retrocede en el tiempo, el espectador descubre momentos clave de su infancia, su crecimiento y las experiencias que lo moldearon como persona. Este enfoque permite entender no solo quién es Chuck, sino también por qué su historia resulta tan significativa.
Reparto
- Tom Hiddleston
- Chiwetel Ejiofor
- Karen Gillan
- Mia Sara
- Carl Lumbly
- Benjamin Pajak
- Jacob Tremblay