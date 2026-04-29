La película inspirada en la novela de Stephen King que es furor en Prime Video

la vida de chuck La película fue escrita y dirigida por Mike Flanagan.

Prime Video: ¿de qué trata?

"Mientras el mundo se desvanece, los recuerdos de Chuck revelan un viaje íntimo y reflexivo donde la belleza de vivir surge en lo más simple", revela Prime Video.

Basado en un relato de Stephen King, cuenta tres historias relacionadas con el personaje Charles Krantz, en orden inverso: desde sus últimos dias, cuando el mundo comienza a desmoronarse, hasta su infancia en una casa supuestamente encantada.

la-vida-de-chuck Karen Gillan y Tom Hiddleston protagonizan la película.

En un contexto donde el mundo parece estar atravesando eventos extraños y casi apocalípticos, la figura de Chuck empieza a cobrar una relevancia inesperada. A través de fragmentos de su vida, la película revela conexiones emocionales y existencialesque van mucho más allá de lo evidente.

A medida que el relato retrocede en el tiempo, el espectador descubre momentos clave de su infancia, su crecimiento y las experiencias que lo moldearon como persona. Este enfoque permite entender no solo quién es Chuck, sino también por qué su historia resulta tan significativa.

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