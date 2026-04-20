Luisana Lopilato acaba de estrenar una película que arrasa en Prime Video

La historia está ambientada en la Patagonia, y se centra en Pablo, un joven millonario y solitario que se encuentra recluido en su mansión después de haber sobrevivido a un trágico accidente automovilístico, donde fallecieron sus padres. A causa de esto, Javier, un viejo amigo de la familia de Pablo lo incentiva a crearse una cuenta en una aplicación de citas llamada Bluebox.

Gustavo Bassani y Luisana Lopilato La película es protagonizada por Luisana Lopilato y Gustavo Bassani.

Allí conoce a Lara, una misteriosa mujer recién llegada al sur, con la cual acuerda conocerse en una cena romántica y la aplicación propone como parte de la cita el intercambio de un misterioso regalo que debe ser presentado en un caja azul. Así, establecen una conexión que avanza rápidamente, donde Lara logra ayudar a Pablo a superar sus miedos.

No obstante, el vínculo cambia cuando Lara, después de una serie de mensajes y llamadas telefónicas anónimas amenazantes, le confiesa desesperadamente a Pablo que su ex pareja Macos aún la persigue para causarle daño. Pablo buscará proteger a Lara, pero otro tipo de circunstancias hará que pierda la confianza que tenía en ella.

Tráiler de La caja azul

Embed - 'La caja azul", de Martín Hodara - Trailer

Reparto