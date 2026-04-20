Luisana Lopilato ha trabajado en múltiples producciones, pero esta vez parece estar en su punto más alto, ya que es la primera vez que protagoniza y produce una película. Se trata de un thriller psicológico que mezcla romance y drama que fue dirigido por Martín Hodara.
Luisana Lopilato acaba de estrenar una película que arrasa en Prime Video
Es la primera película de Luisana Lopilato como protagonista y productora. Se posiciona entre los títulos más vistos de Prime Video
El largometraje se llama La caja azul y estrenó el 17 de abril en Prime Video y ya se posiciona en el segundo puesto de los títulos más vistos en Argentina. A continuación, exploramos de qué va la trama.
De que trata la nueva película de Luisana Lopilato
"Pablo, un joven rico y solitario marcado por un accidente, conoce a Lara a través de una app donde los usuarios intercambian un regalo llamado "La Caja Azul". A medida que ella lo impulsa a salir de su aislamiento, una advertencia anónima sugiere que podría ser una estafa. El pasado trágico de Lara deja a Pablo sin saber si busca amor o prepara una trampa", revela Prime Video.
La historia está ambientada en la Patagonia, y se centra en Pablo, un joven millonario y solitario que se encuentra recluido en su mansión después de haber sobrevivido a un trágico accidente automovilístico, donde fallecieron sus padres. A causa de esto, Javier, un viejo amigo de la familia de Pablo lo incentiva a crearse una cuenta en una aplicación de citas llamada Bluebox.
Allí conoce a Lara, una misteriosa mujer recién llegada al sur, con la cual acuerda conocerse en una cena romántica y la aplicación propone como parte de la cita el intercambio de un misterioso regalo que debe ser presentado en un caja azul. Así, establecen una conexión que avanza rápidamente, donde Lara logra ayudar a Pablo a superar sus miedos.
No obstante, el vínculo cambia cuando Lara, después de una serie de mensajes y llamadas telefónicas anónimas amenazantes, le confiesa desesperadamente a Pablo que su ex pareja Macos aún la persigue para causarle daño. Pablo buscará proteger a Lara, pero otro tipo de circunstancias hará que pierda la confianza que tenía en ella.
Tráiler de La caja azul
Reparto
- Luisana Lopilato como Lara.
- Gustavo Bassani es Pablo.
- Jean Pierre Noher interpreta a Javier.
- Pedro Merlo es Marcos.
- Fabian Novell como Carlos.