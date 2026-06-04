Acceso Este: Marcos Calvente detalló dónde se harán los cortes totales y cuando arranca la obra

Cortes en el Acceso Este desde Arturo González

"En el primer tramo de Arturo González hasta Tirasso las dos trochas que van hacia el Este y al Oeste van a verse resentidas en su circulación en una trocha, es decir que va a quedar un carril, y es por eso que vamos a abrir desvíos a las colectoras -que fueron reacondicionadas- por lo que en cada sentido de circulación habrá 3 trochas para circular", especificó Calvente.

Desvíos en Acceso Este en el tramo de Guaymallén

El intendente explicó que cuando se produzcan esos cortes parciales en ese primer tramo, los conductores tendrán la opción de desviarse por las colectoras, que tienen el mismo sentido de circulación que el Acceso Este.

"Nuestra idea de cambiar el sentido de circulación y de refaccionar esas colectoras fue justamente que sirvieran de apoyo a los desvíos de la trocha principal", reafirmó.

"Vamos a controlar la velocidad de circulación en el Acceso Este"

Con la presunción de que una vez que comiencen los cortes del Acceso Este no faltarán los automovilistas que pretendan acelerar a fondo para recuperar el retraso que pueda ocasionarles los cortes, el intendente aclaró que una vez que comiencen las obras van a incrementar los controles de velocidad en la zona.

Embed - Séptimo Día | Política y Debate on Instagram: " CALVENTE ANTICIPÓ LA FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS - El intendente de Guaymallén, @marcos.calvente, anticipó en @septimodia7d que la continuidad de las obras del Acceso Este en los sectores pertenecientes a su comuna está proyectada para los primeros días del mes de julio." View this post on Instagram

"Es una situación particular y a la velocidad hay que disminuirla sensiblemente. Hay que decir que los conductores tendrán más confort de circulación en las colectoras, porque además podrán salir a la derecha o izquierda cuando quieras, porque ahí están las calles laterales", adelantó.

Extraoficialmente trascendió que la comuna, que decidió fortalecer el cuerpo de agentes de tránsito con el ahorro que le generó el recorte de cargos en el Concejo Deliberante, está decidida a controlar fuertemente la circulación en el Acceso Este mientras esté en obra.

Habrá cortes totales entre Tirasso y Sarmiento

En el detalle de cómo avanzará la megaobra del Acceso Este, Calvente precisó que los cortes totales se darán en el segundo tramo que va de Tirasso hasta Sarmiento.

"Ahí el desvío va a ser total a las colectoras o las calles internas del departamento. Ese tramo no se va a cortar todavía, sino que se van a dar en un par de meses", adelantó.

Eso depende de tareas preliminares, de obras de aguas y demás servicios que hay que hacerlas antes de intervenir la trocha del Acceso Este.