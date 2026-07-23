Ilardo acercó 5 soluciones para descomprimir el Acceso Este y el Gobierno las analizó

Entre las propuestas de Ilardo figuran que haya calles paralelas al Acceso Este que puedan ser de un solo sentido de circulación y sin semáforos de 6 a 7 de la mañana, para descomprimir el tránsito del reducido acceso. Martín Pravata. / DIARIO UNO

Además, pretende que se creen playas de estacionamiento gratuitas y custodiadas en los extremos del tramo en obra, conectadas por colectivos con prioridad semafórica, cuya primera etapa podría implementarse en Puente Tirasso y Puente Arturo González. Esa propuesta -que llamó "Estacioná y subite"- prevé que los automovilistas puedan llegar hasta esas playas y dejar sus vehículos allí para continuar viaje en colectivo hasta sus destinos.

Otra de las iniciativas crea una especie de "corredor exprés" de 6 a 7 de la mañana, utilizando calles paralelas al Acceso Este que tenga un sentido único exclusivo hacia la Ciudad durante esa franja horaria, sin semáforos y con operadores de tránsito en los cruces, para incentivar la salida anticipada de una parte de los viajes.

Esto se complementa con un paquete integral de carril exclusivo, tarifa reducida y carpooling, que combina un carril para transporte público y vehículos de alta ocupación, una tarifa de emergencia más baja para las líneas desviadas, y un módulo de carpooling con acceso a ese mismo carril.

Por otro lado, se contempla un incentivo por no circular en el tramo crítico mediante un mecanismo acreditable en SUBE o en el Impuesto Automotor para quienes eviten circular por el corredor entre las 7 y las 9 de la mañana, iniciativa que cuenta con antecedentes en ciudades como Seúl.

El diputado kirchnerista Lucas Ilardo ideó 5 propuestas para descomprimir el tránsito del Acceso Este durante los 22 meses que estará en obra.

Por último, Ilardo reimpulsó que retorne la Ley de Corrimiento Inmediato de Vehículos tras Accidentes sin Víctimas, un proyecto que presentó en 2017 y que fue vetado. El diputado insistió en que si el Acceso Este "va a estar en obra durante casi dos años, se vuelve más que necesario evitar que un choque menor derive en horas de colapso vial".

"Creemos que se puede ser más creativo que 'salí 40 minutos antes'. Esta obra no está pensada con mirada estratégica. Pero la decisión ya se tomó y mientras se hace, hay mucha gente que tiene que seguir moviéndose y su vida se verá desorganizada. Por eso le acercamos al Ministro un conjunto de herramientas con antecedentes en otras ciudades y viabilidad de implementación", planteó Ilardo, y aseguró que presentará varias de esas ideas en la Legislatura.

Mema y Calvente analizaron las ideas de Ilardo

Luego de que las propuestas de Lucas Ilardo se explicaran en el programa "Mañana es mejor", de radio Nihuil, tanto el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, como el ministro de Gobierno, Natalio Mema, salieron a dar sus valoraciones.

El jefe comunal guaymallino aclaró que la idea de usar calles internas del departamento como alternativas al Acceso Este, ya está prevista en el plan de desvío del tránsito que la comuna ideó, sobre todo para cuando se produzcan los cortes totales en el tramo 2 y 3, es decir desde Sarmiento hasta el Nudo Vial.

"En este momento el uso de las colectoras está funcionando bien, sobre todo después de la decisión de hacerlas de una sola mano acompañando el sentido del Acceso Este que se haya tomado. La posibilidad de hacer de una sola mano algunas calles internas, como es el caso de Bandera de los Andes, es difícil desde la seguridad vial, pero igualmente nosotros seguimos midiendo y monitoreando las demoras y -llegado el caso- vamos a evaluar si es factible o no", reconoció Calvente.

El mapa de vías alternativas al Acceso Este que ideó la comuna de Guaymallén.

Y acotó que si bien hoy son 30 los preventores de tránsito que controlan el flujo vial en las zonas de obra del Acceso Este, cuando avancen los cortes y desvíos en el tramo 2 y 3 serán 80 los uniformados abocados a ese control vial.

El intendente valoró la idea de Ilardo de crear playas de estacionamientos públicas y gratuitas para descomprimir el uso de vehículos y hasta admitió que evaluaron la chance de montar algo similar en terrenos de la Nación en las cercanías del Centro Cultural Julio Le Parc, pero por ahora esos lotes están bajo el control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, (AABE), por lo que no sería viable avanzar.

Tanto Calvente como el mismo Natalio Mema recordaron que no sería necesario crear líneas de colectivos expresos a la UNCuyo porque por el carril Godoy Cruz circula un troncal que recorre 14 kilómetros, de oeste a este y que une el centro universitario y la Ciudad, con Guaymallén.

"La mayoría de las propuestas están contempladas, lo que es inviable es hacer descuentos en el uso de la SUBE o en el Impuesto Automotor a quienes no usen el Acceso, porque eso no se podría corroborar. De igual manera valoramos que el diputado y su equipo se involucren en esto de aportar soluciones para la obra del Acceso Este", respondió Mema.