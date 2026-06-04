Prime Video en Junio: Maradona, adaptaciones de libros y mucho más

Basada en un hecho real, la historia revive la mítica camiseta azul que Maradona usó en el Mundial 1986, luego subastada como el artículo deportivo más caro. Con Qatar 2022 cerca, Tití Malvestiti y su hija Erika emprenden una misión tan absurda como emotiva para recuperarla.

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El Día del Fin del Mundo: Migración

Fecha de estreno: 5 de junio

Cinco años después de sobrevivir a una amenaza global, la familia Garrity sale del búnker en Groenlandia y emprende una misión final. En una Europa devastada, corren contra el tiempo para hallar un nuevo refugio antes de otra catástrofe.

Cada año que pasé contigo (Nueva serie)

Fecha de estreno: 10 de junio

En Barry’s Bay, a lo largo de seis años y una semana, Cada año que pasé contigo retrata un romance nostálgico sobre primeros amores y decisiones que dejan huella. Basada en la novela bestseller Every Summer After de Carley Fortune, 16 semanas en la lista del New York Times.

La empleada

Fecha de estreno: 12 de junio

Una joven con un pasado difícil consigue trabajo como empleada doméstica en la mansión de una familia adinerada, pero pronto se ve atrapada entre secretos inquietantes y revelaciones cada vez más oscuras. Basada en la novela de Freida McFadden, con tensión y giros sorpresa.

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Culpa Tuya: Londres

Fecha de estreno: 17 de junio

Nick y Noah vuelven más enamorados y decididos a luchar por su relación, pero sus vidas toman rumbos distintos. Mientras Noah inicia una nueva etapa en Oxford, Nick enfrenta la presión y las responsabilidades de su trabajo, poniendo a prueba su historia juntos.

Los Ilusionistas 3

Fecha de estreno: 19 de junio

Los Cuatro Jinetes regresan junto a una nueva generación de ilusionistas para enfrentar su misión más arriesgada hasta ahora: desenmascarar a una poderosa heredera vinculada al crimen internacional, en un espectáculo lleno de magia, giros sorprendentes e ilusiones nunca antes vistas.

Las Ovejas Detectives

Fecha de estreno: 24 de junio

George, un pastor que cada noche lee novelas policiacas a sus ovejas, ve la paz de la granja romperse tras un incidente misterioso. Sin que él lo imagine, ellas toman el caso: siguen pistas, investigan a los humanos sospechosos y se convierten en detectives.