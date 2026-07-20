Si todavía tenés la celeste y blanca en el corazón, no te pierdas esta película con Lali Espósito

Verano Trippin se estrenó en 2025. Imagen: Prime Video.

¿De qué trata la película?

La película sigue la vida de Toni y Lena, dos adolescentes y mejores amigas que viven en un pueblo del sur argentino y buscan escaparse de la monotonía de su pueblo y conocer el mundo. Para juntar dinero, empiezan a vender marihuana junto a un amigo que se encarga de cultivar.

Sin embargo, un día se quedan sin mercancía y deciden asociarse con una narcotraficante para que le suministre la droga. No obstante, las jóvenes son arrastradas al mundo criminal y son investigadas por la policía, quedando expuestas al peligro y poniendo en riesgo su amistad.

La película narra la historia de dos mejores amigas que buscan escapar del aburrimiento de su pueblo vendiendo marihuana. Imagen: Prime Video.

Con el paso del tiempo, lo que empezó como un simple "juego", se oscurece. Se enfrentan a nazis y corrupción policial, poniendo en riesgo su inocencia y su amistad.

Tráiler de Verano Trippin

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