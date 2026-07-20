Las películas argentinas tienen ese sello particular que mezcla situaciones, emoción y un humor con el que muchos pueden sentirse identificados. Dentro del catálogo de Prime Video hay una producción nacional con la participación de Lali Espósito y Ariel Staltari que es una gran opción para quienes buscan una historia entretenida y diferente.
Si todavía tenés la celeste y blanca en el corazón, no te pierdas esta película con Lali Espósito
La película obtuvo cuatro nominaciones en los Premios Martín Fierro, y Ariel Staltari resultó ganador en la categoría mejor actor de reparto en cine
Verano Trippin es una película dramática de suspenso y comedia stoner argentina de 2025 dirigida por Morena Fernández Quinteros. Es protagonizada por Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum.
Se estrenó en septiembre de 2025 en las salas de cines de Argentina, aunque también está disponible en el catálogo de Prime Video. Obtuvo cuatro nominaciones en los Premios Martín Fierro, y Ariel Staltari resultó ganador en la categoría mejor actor de reparto en cine.
¿De qué trata la película?
La película sigue la vida de Toni y Lena, dos adolescentes y mejores amigas que viven en un pueblo del sur argentino y buscan escaparse de la monotonía de su pueblo y conocer el mundo. Para juntar dinero, empiezan a vender marihuana junto a un amigo que se encarga de cultivar.
Sin embargo, un día se quedan sin mercancía y deciden asociarse con una narcotraficante para que le suministre la droga. No obstante, las jóvenes son arrastradas al mundo criminal y son investigadas por la policía, quedando expuestas al peligro y poniendo en riesgo su amistad.
Con el paso del tiempo, lo que empezó como un simple "juego", se oscurece. Se enfrentan a nazis y corrupción policial, poniendo en riesgo su inocencia y su amistad.
Tráiler de Verano Trippin
Reparto
- Miranda de la Serna interpreta a Toni.
- Zoe Hochbaum es Lena.
- Lali Espósito como Dolores "La Diabla".
- Ariel Staltari interpreta a "El Pollo".
- Manuel Fanego es Policía.
- Juan Grandinetti como "Peligro".