Entre todas las películas que hay en Netflix, una de las que más desapercibida ha pasado a pesar de tener actores muy conocidos es Tin & Tina, una estremecedora película española que es muy difícil de olvidar una vez que ha sido vista.
La película de Netflix que no te dejará dormir sin pensar antes en ella
Netflix tiene una de las películas españolas más estremecedoras en su catálogo y los actores te van a resultar muy conocidos
Tin & Tina dura aproximadamente dos horas y llegó a la plataforma de Netflix con mucho ruido hace tres años. No era para menos, el elenco estaba encabezado por Jaime Lorente, el actor de La Casa de Papel y Milena Smit, que un año antes había estrenado Alma, también en la misma plataforma de streaming.
Sin embargo, la presencia de los dos actores no logró hacer que esta película de Netflix se mantuviera mucho tiempo entre las más vistas, aunque no por eso deja de ser un filme capaz de atrapar a muchos espectadores desde el primer minuto.
De qué trata Tin & Tina, la película de Netflix
Esta película de Netflix cuenta la historia de una pareja que se encuentra embarazada. Sin embargo, la mujer pierde el embarazo y con ello cae en una crisis religiosa que deriva en perder también su fe en Dios.
Con ese presente tan desolador, la mujer, Lola, acude con su marido, Adolfo, a un convento de monjas donde conocen a Tin y a Tina, dos hermanitos de siete años por los que la mujer se siente extrañamente atraída.
A pesar de sus propios deseos, Adolfo decide acompañar la decisión de Lola de adoptar a ambos, pero con el paso del tiempo comenzarán a pasar algunos hechos muy extraños alrededor de los niños y de sus macabros juegos religiosos.
Reparto de Tin & Tina, la película de Netflix
- Milena Smit: Lola
- Jaime Lorente: Adolfo
- Carlos G. Morollón: Tin
- Anastasia Russo: Tina
- Teresa Rabal: Sor Asunción
- Ruth Gabriel: Madre Pedrito
- Luis Perezagua: Don Julián
Trailer de Tin & Tina, la película de Netflix
En pocas palabras
- Estreno en Netflix: La película española "Tin & Tina", protagonizada por Jaime Lorente y Milena Smit, se suma al catálogo de la plataforma.
- Sinopsis intrigante: La trama sigue a una pareja que, tras una pérdida, adopta a dos niños con comportamientos religiosos extraños y perturbadores.
- Actuaciones destacadas: El elenco se completa con Carlos G. Morollón y Anastasia Russo en los roles de los inquietantes hermanos.