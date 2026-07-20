La película de Netflix que no te dejará dormir sin pensar antes en ella

Tin & Tina dura aproximadamente dos horas y llegó a la plataforma de Netflix con mucho ruido hace tres años. No era para menos, el elenco estaba encabezado por Jaime Lorente, el actor de La Casa de Papel y Milena Smit, que un año antes había estrenado Alma, también en la misma plataforma de streaming.

Sin embargo, la presencia de los dos actores no logró hacer que esta película de Netflix se mantuviera mucho tiempo entre las más vistas, aunque no por eso deja de ser un filme capaz de atrapar a muchos espectadores desde el primer minuto.