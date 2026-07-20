Netflix tiene una de las películas españolas más vistas del habla hispana, Luis Zahera es uno de los grandes protagonistas de este policial, se trata de Infiesto.
Netflix y Luis Zahera revolucionan todo con el policial más visto del mundo
Netflix tiene una de las películas españolas más vistas del habla hispana, Luis Zahera es uno de los grandes protagonistas de este policial
La película de Netflix, Infiesto (Patxi Amezcua) comienza en un mes complicado para toda la humanidad: marzo de 2020. En todo el planeta se ha extendido un virus conocido como COVID-19 que ha hecho que en España haya que establecer un encierro domiciliario para todos sus habitantes en un intento de frenar los contagios.
En el primer día del estado de emergencia convocado por el gobierno, dos inspectores de policía tienen que acudir a un pequeño pueblo minero de Asturias donde ha aparecido una joven que llevaba varios meses dada por muerta.
Tendrán que averiguar que esta sucediendo en esa pequeña aldea mientras lidian con sus tragedias personales.
Uno de los grandes atractivos de esta producción es la presencia de Luis Zahera, uno de los actores españoles más versátiles y reconocidos del cine y la televisión.
Su interpretación en Infiesto fue clave para transmitir la tensión que atraviesa cada escena. La crítica lo elogió ampliamente por su entrega, destacando cómo logra construir un personaje cargado de profundidad y desesperación.
Netflix: de qué trata la película Infiesto
La sinopsis de Infiesto reza: "Marzo de 2020. En el primer día del estado de emergencia, dos inspectores de policía son llamados a un pequeño pueblo minero de la montaña asturiana en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta. Mientras el mundo se desmorona y las tragedias personales golpean por doquier, los detectives no tardan en darse cuenta de que el virus podría no ser la única fuerza oscura en acción".
Netflix: reparto de la película Infiesto
- Isak Férriz
- Iria del Río
- José Manuel Poga
- Luis Zahera
- Patricia Defrán
- Juan Fernández
- Antonio Buil
Tráiler de la película Infiesto
Dónde ver la película Infiesto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Infiesto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Infiesto se puede ver en Netflix.
- España: la película Infiesto se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix y Luis Zahera: Presentan "Infiesto", un policial español entre los más vistos.
- Trama: Dos inspectores investigan la aparición de una joven dada por muerta en Asturias durante el confinamiento por COVID-19.
- Protagonismo: La actuación de Luis Zahera es clave para la tensión y profundidad del personaje en esta producción disponible en Netflix.