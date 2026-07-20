Netflix y Luis Zahera revolucionan todo con el policial más visto del mundo

Tendrán que averiguar que esta sucediendo en esa pequeña aldea mientras lidian con sus tragedias personales.

Uno de los grandes atractivos de esta producción es la presencia de Luis Zahera, uno de los actores españoles más versátiles y reconocidos del cine y la televisión.

Su interpretación en Infiesto fue clave para transmitir la tensión que atraviesa cada escena. La crítica lo elogió ampliamente por su entrega, destacando cómo logra construir un personaje cargado de profundidad y desesperación.

Netflix: de qué trata la película Infiesto

La sinopsis de Infiesto reza: "Marzo de 2020. En el primer día del estado de emergencia, dos inspectores de policía son llamados a un pequeño pueblo minero de la montaña asturiana en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta. Mientras el mundo se desmorona y las tragedias personales golpean por doquier, los detectives no tardan en darse cuenta de que el virus podría no ser la única fuerza oscura en acción".

Netflix: reparto de la película Infiesto

Isak Férriz

Iria del Río

José Manuel Poga

Luis Zahera

Patricia Defrán

Juan Fernández

Antonio Buil

Tráiler de la película Infiesto

Dónde ver la película Infiesto, según la zona geográfica