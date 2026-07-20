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Netflix: tiene 6 capítulos, acaba de estrenar y es un drama romántico basado en una exitosa novela

Es un drama romántico basado en una exitosa novela. Acaba de llegar a Netflix y es la serie que promete arrasar en la plataforma

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie que acaba de llegar a Netflix y ya es furor mundial. 

Es una serie que acaba de llegar a Netflix y ya es furor mundial. 

El pasado viernes 17 de julio, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una propuesta española agridulce y emotiva que ya se posiciona entre las favoritas de los suscriptores. Se trata de un drama romántico basado en la novela de Alice Kellen "El mapa de los anhelos".

Esta serie, del mismo nombre, cuenta con apenas 6 capítulos cortos y sigue la historia de una chica que, tras la muerte de su hermana, recibe un juego que ella creó antes de morir para ayudarla a encontrar un nuevo propósito en la vida.

Netflix: de qué trata la serie El mapa de los anhelos

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El mapa de los anhelos versa: "Una chica recibe un reconfortante juego que su hermana creó antes de morir para ayudarla a encontrar un nuevo propósito en la vida... y a conocer a un carismático extraño".

La serie sigue la historia de Greta (Alicia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre.

Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial. Antes de partir, Lucy crea 'El mapa de los anhelos', un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino.

En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

Netflix: tráiler de la serie El mapa de los anhelos

Reparto de El mapa de los anhelos, serie de Netflix

  • Alicia Falcó
  • Pablo Álvarez
  • Georgina Amorós
  • Laia Marull
  • Mario de la Rosa
  • Ramón Barea
  • Nicolás Illoro
  • Candela González
  • Oscar Kapoya
  • Marta Aledo

Dónde ver la serie El mapa de los anhelos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El mapa de los anhelos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El mapa de los anhelos se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El mapa de los anhelos se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrenó: "El mapa de los anhelos", drama romántico español basado en novela de Alice Kellen.
  • Trama central: Una joven debe superar la muerte de su hermana y encontrar un nuevo propósito a través de un juego.
  • Reparto destacado: Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós protagonizan esta serie de 6 capítulos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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