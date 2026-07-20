Netflix: tiene 6 capítulos, acaba de estrenar y es un drama romántico basado en una exitosa novela

Esta serie, del mismo nombre, cuenta con apenas 6 capítulos cortos y sigue la historia de una chica que, tras la muerte de su hermana, recibe un juego que ella creó antes de morir para ayudarla a encontrar un nuevo propósito en la vida.

Netflix: de qué trata la serie El mapa de los anhelos

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El mapa de los anhelos versa: "Una chica recibe un reconfortante juego que su hermana creó antes de morir para ayudarla a encontrar un nuevo propósito en la vida... y a conocer a un carismático extraño".