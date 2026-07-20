El pasado viernes 17 de julio, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una propuesta española agridulce y emotiva que ya se posiciona entre las favoritas de los suscriptores. Se trata de un drama romántico basado en la novela de Alice Kellen "El mapa de los anhelos".
Netflix: tiene 6 capítulos, acaba de estrenar y es un drama romántico basado en una exitosa novela
Es un drama romántico basado en una exitosa novela. Acaba de llegar a Netflix y es la serie que promete arrasar en la plataforma
Esta serie, del mismo nombre, cuenta con apenas 6 capítulos cortos y sigue la historia de una chica que, tras la muerte de su hermana, recibe un juego que ella creó antes de morir para ayudarla a encontrar un nuevo propósito en la vida.
Netflix: de qué trata la serie El mapa de los anhelos
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El mapa de los anhelos versa: "Una chica recibe un reconfortante juego que su hermana creó antes de morir para ayudarla a encontrar un nuevo propósito en la vida... y a conocer a un carismático extraño".
La serie sigue la historia de Greta (Alicia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre.
Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial. Antes de partir, Lucy crea 'El mapa de los anhelos', un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino.
En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?
Netflix: tráiler de la serie El mapa de los anhelos
Reparto de El mapa de los anhelos, serie de Netflix
- Alicia Falcó
- Pablo Álvarez
- Georgina Amorós
- Laia Marull
- Mario de la Rosa
- Ramón Barea
- Nicolás Illoro
- Candela González
- Oscar Kapoya
- Marta Aledo
Dónde ver la serie El mapa de los anhelos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El mapa de los anhelos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El mapa de los anhelos se puede ver en Netflix.
- España: la serie El mapa de los anhelos se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrenó: "El mapa de los anhelos", drama romántico español basado en novela de Alice Kellen.
- Trama central: Una joven debe superar la muerte de su hermana y encontrar un nuevo propósito a través de un juego.
- Reparto destacado: Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós protagonizan esta serie de 6 capítulos.