La minería da otro paso en Mendoza: así avanza el distrito que rodea a PSJ Cobre Mendocino

Cómo avanza el Mendoza Norte Distrito Minero

El Mendoza Norte Distrito Minero (MNDM) es un nuevo polígono de desarrollo estratégico que abarca unos 4.000 km2 en Las Heras y Luján de Cuyo; y que incluye unas 140 propiedades mineras. Con el proyecto PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge) como ancla de la zona, el Gobierno apuesta a que este distrito posicione a Mendoza como un actor clave en la transición energética global.

La primera etapa de convocatoria cerró con la incorporación formal de 12 proyectos mineros, los cuales agrupan un total de 23 derechos o propiedades específicas. Luego, hubo una prórroga.

Este grupo de pioneros conforma el "universo operativo" inicial sobre el cual se están estructurando las evaluaciones de impacto ambiental particulares.

Minera San Jorge

Estudio de impacto ambiental del distrito minero que rodea a PSJ

La firma internacional Knight Piésold es la encargada de desarrollar el estudio de los casi 4.000 km2 que abarca el distrito.

Actualmente, los equipos de la consultora trabajan en dos frentes:

Línea de base distrital: un diagnóstico exhaustivo de todo el territorio que incluye estudios de glaciología, hidrología, flora y fauna.

un diagnóstico exhaustivo de todo el territorio que incluye estudios de glaciología, hidrología, flora y fauna. Informes particulares: anexos técnicos que detallan el impacto puntual de las labores de exploración (perforaciones y campamentos) para cada uno de los proyectos adheridos.

Con la información recolectada en terreno, el proceso entra ahora en su recta final. La intención es que el expediente comience a caminar este mismo año. Si, tal como pasó con el informe del distrito minero Malargüe, se obtiene la DIA de exploración, entonces el Poder Ejecutivo elevará el expediente a la Legislatura para su ratificación.

Interés y nuevos dueños mineros en Las Heras

El Gobierno pudo avanzar con la conformación del MNDM gracias a la modernización del código de procedimientos minero, que agiliza la caducidad de concesiones inactivas.

De esa manera, también se busca “limpiar” el catastro de actores especulativos, para que el Estado pueda recuperar el control de zonas con alto potencial geológico.

Mientras que, con la creación del distrito y un informe de impacto ambiental conjunto, se reducen costos de estudios ambientales y se facilita el acceso a la exploración a empresas más pequeñas.

Desde el anunció del Mendoza Norte Distrito Minero se conocieron nuevos pedidos de permisos o derechos mineros en las zonas de Cortaderitas y Carrizalito. Los últimos 6 que se conocieron en el Boletín Oficial fueron tramitados por Nat Science, del empresario Joaquín Barbera, que empieza a incursionar en la minería y también suma pedidos para reservar sus derechos sobre miles de hectáreas en Malargüe.

Según información del SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino), el área del distrito minero norte de Mendoza, ubicada junto a la zona donde se desarrollan los nuevos proyectos de cobre y oro de San Juan, presenta características geológicas similares a las de esos grandes yacimientos andinos.

El avance de la minería en el Sur

En paralelo, en el Malargüe Distrito Minero Occidental I, el proyecto de Impulsa Mendoza El Seguro consolidó una nueva etapa de exploración al completar una campaña de estudios geoquímicos y geofísicos, que aportará información clave para construir el modelo geológico del yacimiento y definir las próximas fases de trabajo.

Según el último informe, la campaña, realizada entre marzo y abril, incluyó mapeo geológico, toma de 53 muestras y estudios del subsuelo mediante Tomografía Eléctrica Resistiva (ERT) y Polarización Inducida (IP), técnicas que permiten investigar hasta unos 630 metros de profundidad sin necesidad de perforar.

Los datos obtenidos serán procesados junto con los análisis de laboratorio para elaborar un modelo geológico tridimensional que permita identificar con mayor precisión el potencial mineral del área.

Con estos avances, El Seguro se mantiene como el segundo proyecto con mayor desarrollo técnico de MDMO, detrás de El Perdido, que ya inició la etapa de perforación.