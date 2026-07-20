Presentaron una nueva línea de crédito para proveedores de minería y petróleo

Energía y Ambiente y el Clúster Minero mantuvieron un encuentro de trabajo por la nueva línea de financiamiento para proveedores mineros.

Cómo funciona el financiamiento para proveedores mineros

Durante el encuentro se explicó que el esquema permite transformar una orden de compra en financiamiento inmediato para cubrir necesidades operativas como la compra de insumos, el pago de salarios o la contratación de servicios necesarios para ejecutar nuevos contratos.

La herramienta combina el respaldo de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) con un sistema de financiamiento basado en órdenes de compra, ampliando las opciones de acceso al crédito tanto para pymes como para grandes empresas que integran la cadena de valor de la minería y la energía.

Según explicó la ministra Jimena Latorre, uno de los principales desafíos de los proveedores es contar con capital de trabajo suficiente para responder al aumento de la demanda y afrontar nuevos proyectos, por lo que este mecanismo busca cubrir esa necesidad desde el inicio de la relación comercial.

El objetivo es fortalecer a los proveedores mendocinos

Desde el Banco Supervielle señalaron que el instrumento fue diseñado para acompañar el crecimiento de las empresas que abastecen a la minería y al oil & gas, sectores que requieren una red de proveedores con capacidad de respuesta.

Banco Supervielle y Andescrowd presentaron al Clúster Minero la línea de financiamiento para proveedores.

Sebastián Lemos Briones, responsable del segmento Empresas de la entidad financiera, sostuvo que la alianza con Andescrowd permite ofrecer una solución que combina el respaldo de una SGR con financiamiento desde el origen de la operación, para que las empresas puedan ejecutar los contratos sin afrontar las restricciones financieras que suelen generar los plazos de cobro.

La iniciativa se suma a las acciones que impulsan el Ministerio de Energía y Ambiente e Impulsa Mendoza para fortalecer el desarrollo de proveedores locales, mejorar su competitividad e incrementar su participación en la cadena de valor de la minería y la industria energética en la provincia.