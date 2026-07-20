Presentaron una nueva línea de crédito para proveedores de minería y petróleo

La línea de financiamiento desarrollada por el Banco Supervielle junto con la fintech mendocina Andescrowd fue presentada a representantes del Clúster de minería de Mendoza e Impulsa Mendoza, en un encuentro encabezado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
Como anticipó Diario UNO, la propuesta apunta a facilitar el acceso al crédito para empresas proveedoras de los sectores de minería y oil & gas, permitiéndoles obtener capital de trabajo apenas reciben una orden de compra y sin necesidad de esperar los plazos habituales de pago.
La reunión contó con la participación del subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el vicepresidente del Clúster Minero de Mendoza, Daniel Córdoba; el vocal Fabián Solís; empresarios de la entidad; Carlos Fiochetta, por Impulsa Mendoza, y representantes del Banco Supervielle.
Cómo funciona el financiamiento para proveedores mineros
Durante el encuentro se explicó que el esquema permite transformar una orden de compra en financiamiento inmediato para cubrir necesidades operativas como la compra de insumos, el pago de salarios o la contratación de servicios necesarios para ejecutar nuevos contratos.
La herramienta combina el respaldo de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) con un sistema de financiamiento basado en órdenes de compra, ampliando las opciones de acceso al crédito tanto para pymes como para grandes empresas que integran la cadena de valor de la minería y la energía.
Según explicó la ministra Jimena Latorre, uno de los principales desafíos de los proveedores es contar con capital de trabajo suficiente para responder al aumento de la demanda y afrontar nuevos proyectos, por lo que este mecanismo busca cubrir esa necesidad desde el inicio de la relación comercial.
El objetivo es fortalecer a los proveedores mendocinos
Desde el Banco Supervielle señalaron que el instrumento fue diseñado para acompañar el crecimiento de las empresas que abastecen a la minería y al oil & gas, sectores que requieren una red de proveedores con capacidad de respuesta.
Sebastián Lemos Briones, responsable del segmento Empresas de la entidad financiera, sostuvo que la alianza con Andescrowd permite ofrecer una solución que combina el respaldo de una SGR con financiamiento desde el origen de la operación, para que las empresas puedan ejecutar los contratos sin afrontar las restricciones financieras que suelen generar los plazos de cobro.
La iniciativa se suma a las acciones que impulsan el Ministerio de Energía y Ambiente e Impulsa Mendoza para fortalecer el desarrollo de proveedores locales, mejorar su competitividad e incrementar su participación en la cadena de valor de la minería y la industria energética en la provincia.