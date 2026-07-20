El primer semestre cerró con un aumento del 35% en la oferta de alquileres

En contraste, en Luján de Cuyo, polo de cabañas y deptos temporales, repuntó tanto la oferta (+5,6%) como la rentabilidad (+6,7%) respecto al año anterior.

Alquileres: fuerte crecimiento de la oferta

Más allá de sus particularidades por el destino, durante los primeros seis meses del año la oferta de inmuebles en alquiler en Mendoza se ha disparado en todas las zonas del Gran Mendoza.

El incremento varía según tipo de propiedad. Así, en el caso de las casas fue mayor que en los departamentos, con Luján por arriba de otras jurisdicciones.

En concreto, la cantidad de viviendas para alquilar creció un 34,69%. Luján lidera este segmento con el 28,1% de la oferta, seguido por la Ciudad de Mendoza con un 20,2%, lo que puede estar relacionado con el alza de permisos de obra.

Para los departamentos el alza fue menor. El stock disponible aumentó un 20,10%, con la Capital mendocina como el área más ofertada (43,4% del total), seguida por Godoy Cruz con el 21,7%.

Menos alquileres "pet friendly" y de locales comerciales, más oficinas

Un dato relevante para los inquilinos es la situación de las propiedades "pet friendly". Solo el 9,94% de los departamentos publicados en la Ciudad de Mendoza aceptan mascotas.

Sin embargo, el informe destaca que estas unidades se alquilan con mayor rapidez. Y para Andrés Landa, responsable del informe, "los propietarios que aceptan alquilar con mascotas hacen un negocio redondo".

Otra realidad es la de locales comerciales: los publicados en el radio de Ciudad y concluye que sufrieron una fuerte caída del 40% en la oferta trimestral. Como contrapartida, las oficinas se incrementaron casi 15%.

Para los expertos, hay 2 causas de una baja pronunciada. Una alta tasa de absorción (locales que se alquilan rápido) o una reducción en la rotación, lo que significa que menos locales quedan vacantes para ser publicados nuevamente.

Compraventa de inmuebles, un mercado estable

A diferencia del fuerte movimiento en los alquileres, el mercado de compraventa ha mostrado un comportamiento más equilibrado. Esto pese a que mejoró el financiamiento.

De hecho, el crédito hipotecario se recuperó en junio al otorgarse 150 millones de dólares. Aunque representa el mejor dato desde marzo del mismo año, aún refleja una caída del 50% en la comparación interanual.

El informe señala que el stock global de inmuebles en venta "apenas se movió", lo que consolida una tendencia hacia la estabilidad y la reducción de la sobreoferta.

Los analistas describen el panorama actual como un "mercado más maduro" caracterizado por un "sinceramiento de valores".

La premisa es que si una propiedad está a precio de mercado y en buenas condiciones, se vende. Sobre la distribución del stock de venta, la Ciudad de Mendoza también está al frente en departamentos (42,5%) y Luján en casas.