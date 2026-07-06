La apuesta de un banco y una fintech mendocina para destrabar el financiamiento de la minería

Una herramienta financiera para proveedores mineros

Además de los proyectos mineros, la estrategia apunta a fortalecer a las empresas mendocinas que prestan servicios al sector.

Durante la jornada se presentó una herramienta financiera desarrollada por la fintech mendocina Andes Crow -de Carlos Moyano y Diego Ledda- junto con Banco Supervielle, que permitirá a las pymes proveedoras transformar los instrumentos derivados de su relación comercial con compañías mineras en opciones de financiamiento.

El objetivo de la nueva herramienta minera es que las órdenes de compra puedan convertirse rápidamente en financiamiento para ejecutar contratos.

La iniciativa apunta a resolver uno de los principales problemas de los proveedores de la minería: conseguir capital de trabajo apenas obtienen un contrato. El sistema permite acceder a financiamiento desde la emisión de una orden de compra, sin tener que esperar los plazos habituales de cobro.

Según explicaron las empresas, el esquema combina el respaldo de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) con financiamiento basado en órdenes de compra, una modalidad que el banco presentó como la primera de este tipo dentro del sistema bancario argentino. Los fondos podrán destinarse a la compra de insumos, el pago de salarios, la contratación de servicios y otras necesidades operativas para cumplir nuevos proyectos.

Por otra parte, el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, sostuvo que el acceso al mercado internacional de capitales es una condición necesaria para acelerar las inversiones. Según explicó durante el encuentro, la exploración minera requiere financiamiento y la meta es construir vínculos entre los proyectos mendocinos y las principales plazas financieras del mundo.

Capacitación para atraer inversiones mineras

Vino y minería, la combinación que muestra Mendoza al mundo.

Otro de los anuncios fue la creación de una propuesta académica impulsada por The Andean Bridge junto con la Universidad Nacional de Cuyo, orientada a formar profesionales especializados en financiamiento e inversión minera.

La capacitación incluirá contenidos sobre evaluación de proyectos, mercados de capitales, estructuración financiera, aspectos regulatorios, RIGI, criterios ESG y herramientas para vincular emprendimientos mineros con inversores nacionales e internacionales. La iniciativa responde a la creciente demanda de perfiles que combinen conocimientos técnicos, financieros y legales.

La apuesta por conectar Mendoza con los mercados

La incorporación de Argentina Metals a la Bolsa de Toronto forma parte de The Andean Bridge, una iniciativa que impulsa la empresa estatal Impulsa Mendoza junto con la Bolsa de Comercio de Mendoza, BYMA, IN-VR y la Bolsa de Valores de Toronto para vincular proyectos mineros argentinos y de la región andina con los principales mercados de capitales.

El head Latin America de Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange, Guillaume Légaré.

Como parte de ese programa, para el segundo semestre del año se anunciaron rondas de negocios, espacios de capacitación y roadshows en Mendoza, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima, con el objetivo de acercar nuevos inversores a proyectos mineros de Argentina, Chile y Perú.

Desde la Bolsa de Toronto destacaron que actualmente más de 50 compañías vinculadas a proyectos mineros argentinos cotizan en sus mercados y remarcaron que el país se encuentra entre los destinos que despiertan mayor interés entre los inversores internacionales.