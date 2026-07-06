Luján, entre los municipios con más permisos de construcción del país

Asimismo, al excluir a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Luján de Cuyo logró ingresar al selecto pelotón de las localidades con mayor volumen construido.

El ranking nacional también dejó bien posicionado al departamento de Luján por el impacto de la construcción en relación a su población Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El crecimiento de la construcción según permisos municipales

El departamento ubicado al sur del Gran Mendoza también sobresale respecto al impacto de las obras en relación directa con su densidad poblacional, posicionándose de forma óptima en el indicador per cápita.

Al ponderar grandes centros urbanos la provincia también se posicionó. Un 4% le aseguró a Gran Mendoza quedar en el cuarto lugar en desarrollos inmobiliarios, al mismo nivel que Gran Rosario y Neuquén-Cipoletti, debajo de Córdoba (9%).

A diferencia del Área Metropolitana de Buenos Aires que sufrió marcados retrocesos anuales, Mendoza evidenció un desempeño inconstante en el lustro pero con una tendencia final plenamente positiva y en alza.

El dinamismo de la región se complementa con una marcada preferencia por proyectos individuales o de escala mediana, dado que Luján registró un tamaño medio por permiso inferior a los 200 metros cuadrados.

Cómo quedó Luján en el ranking de construcción

De acuerdo con los datos presentados en el informe, al excluir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la nómina, Luján de Cuyo quedó en el séptimo lugar del ranking de municipios con mayor superficie de construcción permisada en el país.

El orden de las localidades con mayor volumen constructivo en ese indicador (sin contar a la CABA) es el siguiente:

Córdoba

Escobar

Tigre

Rosario

La Plata

General Pueyrredón

Luján de Cuyo

Neuquén

Almirante Brown

Berazategui