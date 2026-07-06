Un informe con datos del INDEC destaca el crecimiento de Mendoza y puntualmente de Luján en construcción. El reporte indica que en 4 años municipios de todo el país dieron 312.272 permisos para edificar 85 millones de metros cuadrados.
Luján, entre los municipios con más permisos de construcción del país
Aparece en el Top 10 según un informe elaborado con datos del INDEC. Cómo quedó la región metropolitana de Mendoza en el ranking nacional de construcción
La Fundación Tejido Urbano observa que entre 2021 y 2024 hubo varias caídas consecutivas. Pero que la construcción sí logró recuperarse en 2025, un 6%.
En el mapa de desarrollo federal, la provincia de Mendoza concentra 5% de la superficie autorizada. Eso le permitió estar en el Top 5 de comunas detrás de Buenos Aires (50% del total), Santa Fe (10%) y Córdoba (9%), y arriba de Entre Ríos (4%).
Asimismo, al excluir a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Luján de Cuyo logró ingresar al selecto pelotón de las localidades con mayor volumen construido.
El crecimiento de la construcción según permisos municipales
El departamento ubicado al sur del Gran Mendoza también sobresale respecto al impacto de las obras en relación directa con su densidad poblacional, posicionándose de forma óptima en el indicador per cápita.
Al ponderar grandes centros urbanos la provincia también se posicionó. Un 4% le aseguró a Gran Mendoza quedar en el cuarto lugar en desarrollos inmobiliarios, al mismo nivel que Gran Rosario y Neuquén-Cipoletti, debajo de Córdoba (9%).
A diferencia del Área Metropolitana de Buenos Aires que sufrió marcados retrocesos anuales, Mendoza evidenció un desempeño inconstante en el lustro pero con una tendencia final plenamente positiva y en alza.
El dinamismo de la región se complementa con una marcada preferencia por proyectos individuales o de escala mediana, dado que Luján registró un tamaño medio por permiso inferior a los 200 metros cuadrados.
Cómo quedó Luján en el ranking de construcción
De acuerdo con los datos presentados en el informe, al excluir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la nómina, Luján de Cuyo quedó en el séptimo lugar del ranking de municipios con mayor superficie de construcción permisada en el país.
El orden de las localidades con mayor volumen constructivo en ese indicador (sin contar a la CABA) es el siguiente:
-
Córdoba
Escobar
Tigre
Rosario
La Plata
General Pueyrredón
Luján de Cuyo
- Neuquén
- Almirante Brown
- Berazategui