Construyó una casa con neumáticos que mantiene 20 °C todo el año sin calefacción

Lo que hace especialmente llamativas a estas construcciones es que gran parte de su estructura se levanta con materiales de desechados. El elemento más característico son sus muros exteriores. En lugar de utilizar ladrillos o bloques convencionales, se emplean neumáticos rellenos de tierra compactada, que se apilan para crear paredes extremadamente gruesas.

La construcción sostenible que convierte residuos en viviendas autosuficientes

Esta construcción genera lo que los arquitectos denominan gran masa térmica, es decir, una estructura capaz de almacenar calor durante el día y liberarlo lentamente durante la noche. Gracias a este efecto, la vivienda mantiene una temperatura interior muy estable a lo largo del año.

Además de los neumáticos, también se utilizan latas de aluminio y botellas de vidrio en la construcción de algunos muros interiores, lo que reduce el uso de materiales convencionales y da una segunda vida a residuos que, de otro modo, terminarían en vertederos.

Otro de los elementos clave de las Earthships es su diseño orientado al sol. La fachada principal suele incorporar un gran invernadero acristalado, que permite captar el calor solar durante el día. Esa energía se almacena en las paredes de gran masa térmica y se libera de forma gradual hacia el interior de la vivienda.

Gracias a la combinación del diseño solar pasivo y la masa térmica, muchas de estas casas logran mantener temperaturas cercanas a los 20 °C durante todo el año, incluso cuando en el exterior hay nieve o las temperaturas extremas propias del desierto. Además, estas viviendas funcionan con paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia y métodos pasivos de climatización, lo que reduce al mínimo la necesidad de calefacción o aire acondicionado.