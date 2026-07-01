Un incendio se desató en una humilde casa ubicada en un asentamiento de Guaymallén durante la madrugada de este miércoles. Debido al hecho, un hombre quedó internado en delicado estado en el Hospital Lagomaggiore, y las pérdidas materiales en el lugar fueron totales.
Un incendio en Guaymallén dejó a una familia en la calle y un hombre internado en grave estado
El incendio ocurrió en un asentamiento en las primeras horas de la madrugada de este miércoles
El incendio se desató cerca de las 2 de la madrugada en una propiedad ubicada en el asentamiento Finca Badano, detrás del camping Luz y Fuerza, en Guaymallén.
Según comentaron los habitantes en declaraciones a radio Nihuil, el fuego se inició debido a un desperfecto con una estufa. En el interior de la casa se encontraba una pareja junto a sus hijas, de 12 y 8 años.
Todos los presentes lograron salir del lugar ante la presencia de las llamas y sufrieron quemaduras menores. Pero un tío pensó que una de las niñas todavía estaba en el interior de la casa e ingresó para buscarla. Debido al humo del incendio, se desmayó en el interior y lo tuvieron que rescatar tirando una pared. Quedó internado en el Hospital Lagomaggiore con lesiones de consideración.
Las víctimas del incendio sufrieron pérdidas materiales totales. Para colaborar con la familia se deben comunicar al 2612789205.