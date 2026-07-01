Un incendio en Guaymallén dejó a una familia en la calle y un hombre internado en grave estado

El incendio se desató cerca de las 2 de la madrugada en una propiedad ubicada en el asentamiento Finca Badano, detrás del camping Luz y Fuerza, en Guaymallén.

Según comentaron los habitantes en declaraciones a radio Nihuil, el fuego se inició debido a un desperfecto con una estufa. En el interior de la casa se encontraba una pareja junto a sus hijas, de 12 y 8 años.