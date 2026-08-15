Sentado en una silla de ruedas, con dificultades para hablar y con la cicatriz de un profundo corte en su cuello. De esa forma, Luis Rogelio Sepúlveda (45) escuchó a una jueza decidir que continuará privado de su libertad. Es que las pruebas lo acorralan como el autor de un violento hecho en Las Heras ocurrido en marzo pasado: intentó cometer el femicidio de su expareja, matar al hermano y quitarse la vida. Pero falló en las tres muertes.
Cuchillo carnicero, charcos de sangre y profundos cortes: el escenario que dejó un intento de femicidio
Luis Sepúlveda (45) continuará detenido tras intentar el femicidio de su ex, el asesinato de su hermanito y quitarse la vida. No logró ninguna de las muertes
La semana pasada se dictó la prisión preventiva del empleado de seguridad privada Luis Sepúlveda. El hombre seguirá privado de su libertad mientras avanza la investigación, aunque está alojado en el pabellón judicial del Hospital Central. Es que el presunto femicida sufrió una importante herida en el cuello al intentar quitarse la vida, lo que le costó 2 meses en estado de coma y que actualmente no se pueda movilizar por sus propios medios.
El fiscal de Violencia de Género, Gerardo Manganiello, logró sostener la imputación por tentativa de femicidio, tentativa de homicidio simple y coacciones agravadas por el uso de arma.
El femicidio que estuvo al borde de concretarse
El 21 de marzo pasado, en horas de la mañana, una joven de 27 años se encontraba en su casa ubicada en Las Heras, en las inmediaciones del Cementerio de Capital. Estaba junto a su hermano de 15 años y su bebé. Intentó prender una hornalla, pero el gas no salía. Por eso, el adolescente caminó hacia afuera para revisar el gabinete del gas. En el largo pasillo que conecta el domicilio con la vereda, se topó con Luis Sepúlveda, según sostiene la investigación judicial.
El hombre tenía antecedentes de violencia de género con la joven que se había separado hacía 3 meses, pero también con otras exparejas. No podía estar en ese lugar porque tenía una prohibición de acercamiento. Poco le importó, ya que llevaba un cúter en su mano y había planeado el peor desenlace.
Según la imputación, Luis Sepúlveda primero abordó al menor de edad y le produjo cortes en la oreja, en el rostro y en el cuello. Al escuchar los gritos, su hermana corrió para salvarlo. El agresor la tomó del pelo, la llevó hasta el interior de la casa, tomó un cuchillo de 25 centímetros y la apuñaló en la cadera, en la espalda, en el abdomen y en el pecho.
La víctima logró escapar y pidió auxilio a los vecinos. En paralelo, el atacante se encerró en la habitación junto al bebé que había tenido con la víctima. "Me quiero morir al lado de mi hijo", gritó, según declararon los testigos en el expediente. Acto seguido, se realizó un profundo corte en el cuello y quedó agonizando en el suelo.
Despertó dos meses después, en el Hospital Central y con un policía que lo custodiaba. Acto seguido, fue imputado por el intento de femicidio.
En pocas palabras
- Prisión preventiva: Luis Sepúlveda (45) continuará detenido por tentativa de femicidio y homicidio.
- Hecho grave: intentó matar a su expareja, al hermano de ella y quitarse la vida en Las Heras.
- Estado judicial: el fiscal Gerardo Manganiello lo imputó por tentativa de femicidio, homicidio simple y coacciones agravadas.