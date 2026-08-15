Cuchillo carnicero, charcos de sangre y profundos cortes: el escenario que dejó un intento de femicidio

Las heridas que sufrió la víctima del intento de femicidio.

El femicidio que estuvo al borde de concretarse

El 21 de marzo pasado, en horas de la mañana, una joven de 27 años se encontraba en su casa ubicada en Las Heras, en las inmediaciones del Cementerio de Capital. Estaba junto a su hermano de 15 años y su bebé. Intentó prender una hornalla, pero el gas no salía. Por eso, el adolescente caminó hacia afuera para revisar el gabinete del gas. En el largo pasillo que conecta el domicilio con la vereda, se topó con Luis Sepúlveda, según sostiene la investigación judicial.

El hombre tenía antecedentes de violencia de género con la joven que se había separado hacía 3 meses, pero también con otras exparejas. No podía estar en ese lugar porque tenía una prohibición de acercamiento. Poco le importó, ya que llevaba un cúter en su mano y había planeado el peor desenlace.

La posición en que fue encontrado el femicida y el cuchillo con el que concretó el ataque.

Según la imputación, Luis Sepúlveda primero abordó al menor de edad y le produjo cortes en la oreja, en el rostro y en el cuello. Al escuchar los gritos, su hermana corrió para salvarlo. El agresor la tomó del pelo, la llevó hasta el interior de la casa, tomó un cuchillo de 25 centímetros y la apuñaló en la cadera, en la espalda, en el abdomen y en el pecho.

La víctima logró escapar y pidió auxilio a los vecinos. En paralelo, el atacante se encerró en la habitación junto al bebé que había tenido con la víctima. "Me quiero morir al lado de mi hijo", gritó, según declararon los testigos en el expediente. Acto seguido, se realizó un profundo corte en el cuello y quedó agonizando en el suelo.

Despertó dos meses después, en el Hospital Central y con un policía que lo custodiaba. Acto seguido, fue imputado por el intento de femicidio.