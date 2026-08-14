Las 40 puñaladas, un altar, Pitty La Numeróloga y la carta del agresor: el femicidio de Romina conmueve al país

Por el femicidio fue detenido un hombre de 56 años, pareja de la víctima. Quiso escaparse. Foto: gentileza

Al llegar, efectivos policiales y personal del SAME encontraron a la mujer sin vida. Presentaba lesiones cortopunzantes y una puñalada en el abdomen. La autopsia será clave para establecer la causa puntual del fallecimiento.

Femicidio en Villa Devoto: la investigación y el dato que llamó la atención

Tras constatar que Verón ya no estaba dentro de la vivienda, la Policía desplegó un operativo cerrojo y logró detenerlo a unos 200 metros. Debido a la lesión que presentaba en el cuello, fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en grave estado.

Pitty La Numeróloga fue nombrada en la carta que el agresor dejó. Ahora es parte de la investigación. Foto: archivo

En la escena fue secuestrado además un cuchillo de carnicero, que será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado en el ataque.

En tanto, los tres hijos de la pareja, de 23, 21 y 8 años, reciben asistencia psicológica luego del femicidio.

Otro elemento incorporado a la investigación fue el hallazgo de un altar en el living de la vivienda, con imágenes de Romina Calvo y Pitty La Numeróloga, cuya relación con la víctima quedó bajo análisis a partir de la investigación.

El hecho fue caratulado como femicidio y tentativa de suicidio.

La carta que dejó Walter Verón, el presunto femicida de Romina Calvo

Walter, el femicida de 56 años acusado de haber asesinado a su esposa Romina e intentar suicidarse en Villa Devoto, dejó una carta en la escena del crimen en la que intentó justificar su accionar: “No la aguanto más”.

Vista aérea del lugar donde se habría cometido el femicidio. Foto: gentileza

El escrito fue hallado en la habitación matrimonial. Algunos fragmentos de la carta indican malestar por “contactos” de la víctimas y deudas.

“Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”.

“No la aguanto más porque me re cagó con todo. Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos", continúa.

También menciona a "Pitty" (la numeróloga): "Le cambio toda su personalidad y me quiere fuera de la casa. Esa gente no sabe lo que yo trabaje por todos".

"No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar. Se está pagando un poco las deudas que ella generó y alguito en lo cual puse yo en la venta de tabla", expuso.

“Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me re cagó la puta madre”, añadió Walter

Y concluyó con un mensaje para sus hijos: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre.”

Este medio también supo que el implicado no tiene denuncias previas de violencia de género, por lo que continúa la investigación para reconstruir el caso.