Romina Calvo, de 40 años, fue asesinada en su vivienda de Villa Devoto (Buenos Aires) y, según la información preliminar del caso, recibió alrededor de 40 cortes y puñaladas. Por el femicidio fue detenido su marido, Walter Humberto Verón, quien fue encontrado a 200 metros del domicilio con una herida cortante en el cuello y bañado en sangre.
Las 40 puñaladas, un altar, Pitty La Numeróloga y la carta del agresor: el femicidio de Romina conmueve al país
Romina Calvo tenía 40 años y fue víctima de femicidio. Su pequeña hija quien denunció el hecho: "Papá mató a mamá"
El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en una vivienda de la calle Pedro Morán al 5200. A las 6:50, uno de los hijos de la pareja, de 21 años, llamó al 911 para alertar que su padre habría atacado a su madre y luego se había retirado de la casa.
Según el parte policial, el joven contó que estaba durmiendo cuando su hermana, de 8 años, lo despertó y le informó lo ocurrido.
Al llegar, efectivos policiales y personal del SAME encontraron a la mujer sin vida. Presentaba lesiones cortopunzantes y una puñalada en el abdomen. La autopsia será clave para establecer la causa puntual del fallecimiento.
Femicidio en Villa Devoto: la investigación y el dato que llamó la atención
Tras constatar que Verón ya no estaba dentro de la vivienda, la Policía desplegó un operativo cerrojo y logró detenerlo a unos 200 metros. Debido a la lesión que presentaba en el cuello, fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en grave estado.
En la escena fue secuestrado además un cuchillo de carnicero, que será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado en el ataque.
En tanto, los tres hijos de la pareja, de 23, 21 y 8 años, reciben asistencia psicológica luego del femicidio.
Otro elemento incorporado a la investigación fue el hallazgo de un altar en el living de la vivienda, con imágenes de Romina Calvo y Pitty La Numeróloga, cuya relación con la víctima quedó bajo análisis a partir de la investigación.
El hecho fue caratulado como femicidio y tentativa de suicidio.
La carta que dejó Walter Verón, el presunto femicida de Romina Calvo
Walter, el femicida de 56 años acusado de haber asesinado a su esposa Romina e intentar suicidarse en Villa Devoto, dejó una carta en la escena del crimen en la que intentó justificar su accionar: “No la aguanto más”.
El escrito fue hallado en la habitación matrimonial. Algunos fragmentos de la carta indican malestar por “contactos” de la víctimas y deudas.
- “Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”.
- “No la aguanto más porque me re cagó con todo. Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos", continúa.
- También menciona a "Pitty" (la numeróloga): "Le cambio toda su personalidad y me quiere fuera de la casa. Esa gente no sabe lo que yo trabaje por todos".
- "No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar. Se está pagando un poco las deudas que ella generó y alguito en lo cual puse yo en la venta de tabla", expuso.
- “Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me re cagó la puta madre”, añadió Walter
- Y concluyó con un mensaje para sus hijos: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre.”
Este medio también supo que el implicado no tiene denuncias previas de violencia de género, por lo que continúa la investigación para reconstruir el caso.
En pocas palabras
- Femicidio en Villa Devoto: Romina Calvo, de 40 años, fue asesinada brutalmente por su marido, Walter Verón, quien la apuñaló 40 veces.
- Denuncia de la hija: la pareja de 8 años alertó a su hermano mayor, de 21 años, quien a su vez llamó al 911.
- Detención y carta: Verón fue detenido a pocas cuadras con una herida en el cuello y dejó una carta donde justifica el ataque.