Romina Calvo fue asesinada por su marido Walter Humberto Verón en el barrio porteño de Villa Devoto. ¿Cuántas fueron las puñaladas que el femicida le asestó?
Brutal femicidio: ¿de cuántas puñaladas murió Romina Calvo?
Romina Calvo fue asesinada por su marido Walter Humberto Verón en el barrio porteño de Villa Devoto. ¿Cuántas fueron las puñaladas que el femicida le asestó?
El cuerpo de la víctima presentó lesiones cortopunzantes y ahora se aguarda el resultado de la autopsia para determinar la causa de la muerte.
Romina Calvo, la mujer asesinada en el barrio porteño de Villa Devoto, recibió 40 cortes y puñaladas por parte de su marido, Walter Humberto Verón, quien intentó suicidarse.
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de la víctima presentó lesiones cortopunzantes y ahora se aguarda el resultado de la autopsia para determinar la causal de muerte.
A su vez, según pudo averiguar este medio, los tres hijos de la pareja, de 23, 21 y 8 años, se encuentran con asistencia psicológica.
Otro de los datos más llamativos del caso es la relación con Pirry La Numeróloga; luego de conocer la conexión, se supo que se halló un altar con imágenes de ambas en el living de la vivienda de la calle Pedro Morán al 5200.
Al arribar al domicilio, las autoridades constataron la muerte de la mujer, de 40 años, mientras que el femicida fue detenido a 200 metros de la vivienda. El femicida presentaba una herida cortante en el cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde se encuentra internado en grave estado.
El Juzgado Nacional Criminal y Correccional 62, a cargo de Darío Bonanno, secretaría 89 de Juan Pablo Petrecca, caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio.
Fuente: noticiasargentinas.com
En pocas palabras
- Femicidio en Villa Devoto: Romina Calvo fue asesinada brutalmente por su marido Walter Humberto Verón.
- Detalles del crimen: la víctima recibió al menos 40 cortes y puñaladas; el agresor intentó suicidarse.
- Asistencia a los hijos: los tres hijos de la pareja reciben contención psicológica tras el trágico suceso.