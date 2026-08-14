Brutal femicidio: ¿de cuántas puñaladas murió Romina Calvo?

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de la víctima presentó lesiones cortopunzantes y ahora se aguarda el resultado de la autopsia para determinar la causal de muerte.

A su vez, según pudo averiguar este medio, los tres hijos de la pareja, de 23, 21 y 8 años, se encuentran con asistencia psicológica.

Otro de los datos más llamativos del caso es la relación con Pirry La Numeróloga; luego de conocer la conexión, se supo que se halló un altar con imágenes de ambas en el living de la vivienda de la calle Pedro Morán al 5200.

Al arribar al domicilio, las autoridades constataron la muerte de la mujer, de 40 años, mientras que el femicida fue detenido a 200 metros de la vivienda. El femicida presentaba una herida cortante en el cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde se encuentra internado en grave estado.

El Juzgado Nacional Criminal y Correccional 62, a cargo de Darío Bonanno, secretaría 89 de Juan Pablo Petrecca, caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio.

Fuente: noticiasargentinas.com