Allanamientos en Palmira por la denuncia de un ex Gran Hermano, víctima de una estafa millonaria

Brian Lanzelotta en su fábrica de papel higiénico. Foto: Instagram Brian Lanzelotta

El procedimiento de Delitos Económicos en Palmira

A partir de una medida rogatoria enviada por la fiscalía bonaerense a cargo del expediente, efectivos de la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Mendoza ejecutaron dos procedimientos en la zona de Palmira.

En los inmuebles inspeccionados -un depósito y un domicilio particular- los investigadores incautaron bolsones y paquetes de papel higiénico que coinciden con los denunciados por la víctima. Asimismo, el personal policial secuestró tres remitos, documentación referida al flete de la mercadería y dos teléfonos celulares, elementos que serán peritados para reconstruir la secuencia de las comunicaciones y las transacciones.

Lanzelotta fue entrevistado en Canal 7. Foto: Canal 7

Hallazgo de armas y un aprehendido

Durante la inspección de uno de los domicilios, los efectivos hallaron de manera imprevista dos revólveres y cinco cartuchos de diversos calibres.

Ante la falta de documentación legal de las armas, se le dio participación al ayudante fiscal de la Oficina Fiscal de San Martín, quien dispuso el secuestro del armamento y la aprehensión del hombre que se encontraba en el lugar. Debido a esto, el caso sumó una causa paralela en la Justicia provincial por tenencia ilegal de arma de fuego, al margen del expediente originario por estafa.

Un emprendimiento en la cuerda floja

Tras cobrar trascendencia pública por su paso por el reality en 2015, Lanzelotta volcó sus recursos al desarrollo de su pyme Bien Limpio, comercializando insumos de higiene que él mismo producía y repartía tras adaptar su logística personal.

En declaraciones periodísticas, el cantante advirtió que el impacto financiero de los $17,5 millones no cobrados amenazaba con forzar el cierre de su fábrica. A través de sus redes sociales, Lanzelotta agradeció la colaboración de vecinos y comerciantes de Palmira y la zona este que le acercaron datos para intentar esclarecer la maniobra y avanzar en la recuperación de la mercadería o del dinero.