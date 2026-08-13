Iliana Noelí Lick, la niñera argentina que estuvo detenida durante un mes en Estados Unidos, sostuvo hoy que tanto ella como sus compañeros de detención fueron tratados "como criminales" por el personal del ICE, la policía de inmigración de ese país.
Habló la niñera argentina que estuvo detenida en Estados Unidos: "Nos trataron como criminales"
"Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores, y no se merecen esto", dijo la niñera
"Me siento muy bendecida, para ser honesta. No puedo creer que toda la gente me esté apoyando, y que estarán ahí para mí, aquí en Estados Unidos y en Argentina también”, expresó la joven. Asimismo, confió que "todavía estoy como en shock. Todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada", sostuvo la mujer de 30 años, oriunda de Buenos Aires.
"Extraño a mi grupo de amigos. Éramos nueve, y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente, estaba llorando en el avión pensando en ellos", dijo la niñera en declaraciones a NBC Philadelphia, y agregó: "Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores, y no se merecen esto". En ese sentido, consideró que “Todos cometen errores en su vida, pero no son criminales, y fuimos tratados como criminales, y eso no está bien. Eso no es bueno".
La niñera habló tras su libertad
El calvario de Iliana Lick había comenzado el 11 de julio cuando se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia debido a que tenía un vuelo con destino a Kansas para ver el partido de la Selección Argentina frente a Suiza, por el Mundial de fútbol.
Antes de subir al avión fue detenida por la Policía y, desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicaron que tomaron esa decisión ya que había ingresado al país el 17 de marzo de 2023 y el plazo de su visa estaba vencido.
La joven argentina explicó que había ingresado de manera legal a Estados Unidos años atrás y que ahora atravesaba un proceso para regularizar su permanencia. Sin embargo, las autoridades estadounidenses explicaron que el trámite no era justificativo para impedir su detención.
Finalmente, fue liberada en las últimas horas, ya que el novio de la niñera Steven Melchiorre logró reunir los 18.000 dólares requeridos para ese trámite mediante una campaña a través del sitio GoFundMe.
“Una noticia importante sobre Iliana”, comienza el comunicado del novio de la niñera en el cual se añadió que la joven fue liberada luego de permanecer casi un mes detenida por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado", concluyó.