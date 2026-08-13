Habló la niñera argentina que estuvo detenida en Estados Unidos: "Nos trataron como criminales"

La niñera que fue víctima de la detención insólita en Estados Unidos.

La niñera habló tras su libertad

El calvario de Iliana Lick había comenzado el 11 de julio cuando se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia debido a que tenía un vuelo con destino a Kansas para ver el partido de la Selección Argentina frente a Suiza, por el Mundial de fútbol.

Antes de subir al avión fue detenida por la Policía y, desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicaron que tomaron esa decisión ya que había ingresado al país el 17 de marzo de 2023 y el plazo de su visa estaba vencido.

La joven argentina explicó que había ingresado de manera legal a Estados Unidos años atrás y que ahora atravesaba un proceso para regularizar su permanencia. Sin embargo, las autoridades estadounidenses explicaron que el trámite no era justificativo para impedir su detención.

El novio de la niñera fue clave para su liberación.

Finalmente, fue liberada en las últimas horas, ya que el novio de la niñera Steven Melchiorre logró reunir los 18.000 dólares requeridos para ese trámite mediante una campaña a través del sitio GoFundMe.

“Una noticia importante sobre Iliana”, comienza el comunicado del novio de la niñera en el cual se añadió que la joven fue liberada luego de permanecer casi un mes detenida por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado", concluyó.