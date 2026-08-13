El barrio porteño de Villa Devoto se convirtió en el escenario de una tragedia aterradora durante las primeras horas de la mañana. Romina María de los Ángeles Calvo (40) fue asesinada brutalmente en el domicilio familiar ubicado sobre la calle Pedro Morán al 5200. El principal imputado por el femicidio es su esposo, Walter Humberto Verón (56), un comerciante del rubro avícola que, tras atacar a la mujer con un cuchillo de carnicero, huyó del lugar e intentó quitarse la vida a dos cuadras de la vivienda.
Una muerte brutal, una carta y una famosa numeróloga en el medio: los condimentos de una investigación de femicidio
Romina Calvo fue asesinada a puñaladas por su esposo en su casa de Villa Devoto. La pequeña hija de la pareja alertó a su hermano mayor para pedir ayuda. El agresor intentó suicidarse y dejó una nota con fuertes acusaciones
El episodio comenzó a salir a la luz cerca de las 06:50, cuando el hijo mayor de la pareja, de 21 años, llamó desesperado al 911. El joven dormía cuando su hermana de tan solo 8 años lo despertó aterrorizada tras haber escuchado los gritos de auxilio de su madre. Al ingresar a la habitación el personal del SAME, se constató que Romina ya no registraba signos vitales debido a profundas heridas cortopunzantes en la zona del cuello.
La carta del femicida: disputas financieras y rencor acumulado
La investigación, en manos del juez Darío Bonanno, dio un giro crucial tras la aprehensión de Verón. Al ser encontrado desangrándose en la vía pública con cortes autoinfligidos en el cuello, abdomen y fémur, los efectivos de la Policía de la Ciudad hallaron un manuscrito oculto entre sus ropas.
En el texto, el agresor volcó un visceral resentimiento marcado por disputas económicas ligadas a la venta de propiedades y comercios compartidos:
“Estoy muy cansado de toda esta injusticia (...) Me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos... Todo plata, plata y después no vi un peso”, escribió Verón, añadiendo frases de reproche sobre la venta de un inmueble en La Tablada y la administración del alquiler de un local comercial antes de despedirse de sus hijos: “Lo lamento. Los amo hasta siempre. Papá”.
La mención a "Pity, la numeróloga" y la hipótesis judicial
Un elemento sumamente llamativo en las líneas dejadas por el femicida es la acusación explícita contra una tercera persona. En el escrito, Verón argumenta que la víctima cambió su comportamiento tras entablar relación con una figura pública: “Esa Pity le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”.
Fuentes judiciales confirmaron que la mujer aludida es Verónica Asad, conocida mediáticamente como "Pity, la numeróloga". La Justicia citará a declarar a allegados y analizará el entorno para determinar el tipo de vínculo o influencia que la celebridad mantainía con Romina y si existían conflictos previos derivados de esa relación.
El estado del agresor y el avance de la causa
Tras ser hallado por los uniformados, Verón fue derivado de urgencia bajo custodia policial al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en estado grave. En el lugar del crimen se secuestró un cuchillo de carnicero con restos hemáticos, herramienta utilizada tanto para el ataque mortal como para el intento de suicidio del agresor. La causa quedó caratulada formalmente como femicidio seguido de tentativa de suicidio.
En pocas palabras
- Femicidio en Villa Devoto: Hallan muerta a Romina Calvo, apuñalada por su esposo, quien luego intentó suicidarse y dejó una carta.
- Carta del agresor: Walter Verón acusa a su esposa de