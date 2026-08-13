Una muerte brutal, una carta y una famosa numeróloga en el medio: los condimentos de una investigación de femicidio

En el texto, el agresor volcó un visceral resentimiento marcado por disputas económicas ligadas a la venta de propiedades y comercios compartidos:

“Estoy muy cansado de toda esta injusticia (...) Me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos... Todo plata, plata y después no vi un peso”, escribió Verón, añadiendo frases de reproche sobre la venta de un inmueble en La Tablada y la administración del alquiler de un local comercial antes de despedirse de sus hijos: “Lo lamento. Los amo hasta siempre. Papá”.

La mención a "Pity, la numeróloga" y la hipótesis judicial

Un elemento sumamente llamativo en las líneas dejadas por el femicida es la acusación explícita contra una tercera persona. En el escrito, Verón argumenta que la víctima cambió su comportamiento tras entablar relación con una figura pública: “Esa Pity le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”.

Fuentes judiciales confirmaron que la mujer aludida es Verónica Asad, conocida mediáticamente como "Pity, la numeróloga". La Justicia citará a declarar a allegados y analizará el entorno para determinar el tipo de vínculo o influencia que la celebridad mantainía con Romina y si existían conflictos previos derivados de esa relación.

El estado del agresor y el avance de la causa

Tras ser hallado por los uniformados, Verón fue derivado de urgencia bajo custodia policial al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en estado grave. En el lugar del crimen se secuestró un cuchillo de carnicero con restos hemáticos, herramienta utilizada tanto para el ataque mortal como para el intento de suicidio del agresor. La causa quedó caratulada formalmente como femicidio seguido de tentativa de suicidio.