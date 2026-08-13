Quién es la mujer que sufrió un ACV en el gimnasio y falleció a las pocas horas

Los profesionales continuaron con las tareas de auxilio y dispusieron el traslado de la mujer a un centro de salud.

Tras ser trasladada al nosocomio, los médicos realizaron distintos estudios y detectaron un sangrado en la región que rodea el cerebro.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los profesionales sospecharon que la mujer podría haber sufrido un ACV y un aneurisma.

Pese a los esfuerzos de los profesionales y la atención recibida, su estado de salud se complicó durante las horas siguientes y finalmente murió durante la mañana del martes.

ACV en el gimnasio y muerte: quién es la mujer que falleció

La mujer que perdió la vida era Jenekely Morais Santos, de 42 años de edad. Era madre soltera de tres hijos y hacía, según revelaron sus familiares, como tres años que asistía al gimnasio para entrenar.

Un dato que no dejó de llamar la atención, es que sus familiares señalaron que la mujer tenía antecedentes familiares de accidentes cerebrovasculares (ACV).

El lamentable hecho quedó marcado por la inesperada emergencia médica que sufrió mientras realizaba una actividad, que formaba parte de su rutina cotidiana y que sorprendió a muchos por la manera que terminó.