Una consternación muy grande sacudió la ciudad de Anápolis, en el estado de Goias, Brasil, luego de que una mujer sufriera un ACV mientras se encontraba realizando ejercicios físicos en un gimnasio y terminara muriendo horas después, pese a los intentos de los médicos por revertir la situación.
Quién es la mujer que sufrió un ACV en el gimnasio y falleció a las pocas horas
La mujer se encontraba entrenando en un gimnasio cuando sufrió el ACV. Se descompensó y murió unas horas después
La inesperada noticia llenó de tristeza a todos los presentes en la sucursal del gimnasio de Brasil, como así también a todos sus seres queridos y familiares.
Tragedia en el gimnasio
Tras comenzar con trabajos en diferentes en el gimnasio, la mujer sufrió una descompensación y recibió los primeros cuidados médicos por personal del establecimiento, hasta que llegó la asistencia del Servicio Coordinado de Emergencias.
Los profesionales continuaron con las tareas de auxilio y dispusieron el traslado de la mujer a un centro de salud.
Tras ser trasladada al nosocomio, los médicos realizaron distintos estudios y detectaron un sangrado en la región que rodea el cerebro.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los profesionales sospecharon que la mujer podría haber sufrido un ACV y un aneurisma.
Pese a los esfuerzos de los profesionales y la atención recibida, su estado de salud se complicó durante las horas siguientes y finalmente murió durante la mañana del martes.
ACV en el gimnasio y muerte: quién es la mujer que falleció
La mujer que perdió la vida era Jenekely Morais Santos, de 42 años de edad. Era madre soltera de tres hijos y hacía, según revelaron sus familiares, como tres años que asistía al gimnasio para entrenar.
Un dato que no dejó de llamar la atención, es que sus familiares señalaron que la mujer tenía antecedentes familiares de accidentes cerebrovasculares (ACV).
El lamentable hecho quedó marcado por la inesperada emergencia médica que sufrió mientras realizaba una actividad, que formaba parte de su rutina cotidiana y que sorprendió a muchos por la manera que terminó.
En pocas palabras
- Tragedia en Anápolis: Mujer sufrió un ACV mientras entrenaba en un gimnasio y falleció.
- Detalles del suceso: Presentó una descompensación, fue asistida y trasladada a un centro de salud.
- Causas y antecedentes: Profesionales sospechan ACV y aneurisma; la víctima tenía antecedentes familiares.