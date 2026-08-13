La tranquilidad de la localidad rural de Icaño, situada a 94 kilómetros de la capital de Santiago Del Estero, se vio sacudida por un macabro hallazgo. Un hombre apareció con un disparo en la cabeza y los investigadores están tratando de resolver un caso que tiene muchos interrogantes.
Quién es el hombre que apareció muerto con un disparo en la cabeza y desconcertó a los investigadores
El aberrante hecho sucedió el miércoles en horas de la mañana. La víctima estaba tendida en el piso con un disparo de un arma de fuego
El hombre apareció este miércoles en horas del mediodía, tendido en el piso con un disparo de arma de fuego en la cabeza.
La escena escalofriante fue descubierta por la hija del hombre, quien encontró a su padre muerto con un disparo junto a un tractor con el que realizaba tareas en el campo. Inmediatamente dio aviso a la Policía en medio de un clima desgarrador.
Con un disparo en la cabeza: quién es el hombre que fue encontrado muerto
Autoridades policiales identificaron al hombre muerto y comunicaron que se trataba de un vecino residente de la zona de Icaño, localidad que está camino al paraje La Costa. Se trata de Julio Daniel González.
La noticia generó mucha conmoción en la población rural y los vecinos no podían creer lo sucedido.
Un hombre con un disparo en la cabeza: cómo fue el hecho
Ni bien arribaron efectivos de la Policía de la comisaría comunitaria número 55º y realizar una minuciosa revisión de la escena junto con la Policía Científica comenzaron a sacar las propias conclusiones.
Los investigadores detectaron que el tractor que se encontraba junto al hombre muerto tenía impactos de bala, siendo estas una pista clave de las tareas periciales.
La investigación a cargo de la Fiscalía de la circunscripción de Añatuya, Santiago del Estero, reunió varias pistas claves para poder determinar qué pasó realmente, poco antes de dar la orden de que trasladen el cuerpo para realizar la autopsia.
En primera instancia, todo se presuponer de que hubo intervenciones de terceras personas, pero los investigadores no descartan que podría tratarse de un accidente o incluso un suicidio.
En pocas palabras
- Macabro hallazgo: Hombre apareció muerto con un disparo en la cabeza en Santiago del Estero.
- Investigación en curso: La Policía busca determinar si fue un accidente, suicidio o intervención de terceros.
- Pista clave: El tractor junto al cuerpo presentaba impactos de bala.