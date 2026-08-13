Quién es el hombre que apareció muerto con un disparo en la cabeza y desconcertó a los investigadores

Con un disparo en la cabeza: quién es el hombre que fue encontrado muerto

Autoridades policiales identificaron al hombre muerto y comunicaron que se trataba de un vecino residente de la zona de Icaño, localidad que está camino al paraje La Costa. Se trata de Julio Daniel González.

La noticia generó mucha conmoción en la población rural y los vecinos no podían creer lo sucedido.

Un hombre con un disparo en la cabeza: cómo fue el hecho

Ni bien arribaron efectivos de la Policía de la comisaría comunitaria número 55º y realizar una minuciosa revisión de la escena junto con la Policía Científica comenzaron a sacar las propias conclusiones.

Los investigadores detectaron que el tractor que se encontraba junto al hombre muerto tenía impactos de bala, siendo estas una pista clave de las tareas periciales.

La investigación a cargo de la Fiscalía de la circunscripción de Añatuya, Santiago del Estero, reunió varias pistas claves para poder determinar qué pasó realmente, poco antes de dar la orden de que trasladen el cuerpo para realizar la autopsia.

En primera instancia, todo se presuponer de que hubo intervenciones de terceras personas, pero los investigadores no descartan que podría tratarse de un accidente o incluso un suicidio.