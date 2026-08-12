Cada cierto tiempo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realiza megaoperativos en todo el país para controlar los vehículos y los conductores en las rutas. En este caso, la multa para un conductor alcoholizado más alta se dio en Mendoza, según informaron desde la entidad.
Lo encontraron alcoholizado con más de 2.50 gramos: "¿Tengo que dejar el auto?
En el operativo de invierno 2026 se detectó la alcoholemia más alta en un control que se realizó en Mendoza
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detalló que durante el denominado operativo Invierno 2026 el caso de alcoholemia positiva más alta ocurrió en Mendoza, durante un control rutinario que se realizó en las últimas horas en Guaymallén.
Según la información oficial, el conductor alcoholizado fue detenido y se detectó que tenía 2.57 gramos de alcohol por litro de sangre. De esta forma, superó ampliamente el 0.5 máximo que prevé la legislación de tránsito provincial.
Las dudas del conductor alcoholizado
Como suelen hacer desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en sus redes sociales difundieron un video del momento en que se realizó el control de alcoholemia en Guaymallén.
En las imágenes se puede observar que el conductor se tambalea y no duda en responder afirmativamente cuando los agentes le consultan si tomó bebidas alcohólicas. Incluso después de detectar el positivo, el hombre consultó: "¿Tengo que dejar el auto?", por lo que los uniformados le contestaron que sí ya que se trataba de una Contravención.
"Reforzamos los controles en las principales rutas del país para prevenir siniestros viales y cuidar a quienes circulan. Controlar y sancionar las infracciones es fundamental para promover una conducción responsable y rutas más seguras", publicaron en las redes sociales desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
También informaron que durante los controles que se realizaron en las principales rutas, autopistas y en los accesos a distintos destinos turísticos del país se detectaron un total de 762 casos de conductores alcoholizados, a quienes se les labraron las multas correspondientes.
En pocas palabras
- Control de alcoholemia: se detectó la alcoholemia más alta en un operativo en Mendoza.
- Conductor alcoholizado: un conductor registró 2.57 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal.
- Sanción y prevención: el conductor debió dejar el auto; la Agencia Nacional de Seguridad Vial reforzó los controles en rutas.