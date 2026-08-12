Lo encontraron alcoholizado con más de 2.50 gramos: "¿Tengo que dejar el auto?

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Las dudas del conductor alcoholizado

Como suelen hacer desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en sus redes sociales difundieron un video del momento en que se realizó el control de alcoholemia en Guaymallén.

En las imágenes se puede observar que el conductor se tambalea y no duda en responder afirmativamente cuando los agentes le consultan si tomó bebidas alcohólicas. Incluso después de detectar el positivo, el hombre consultó: "¿Tengo que dejar el auto?", por lo que los uniformados le contestaron que sí ya que se trataba de una Contravención.

Los controles se realizaron en las principales rutas y autopistas, y en los accesos a distintos destinos turísticos del país. pic.twitter.com/MupcBJBpec — Seguridad Vial (@ANSV_Ar) August 11, 2026

"Reforzamos los controles en las principales rutas del país para prevenir siniestros viales y cuidar a quienes circulan. Controlar y sancionar las infracciones es fundamental para promover una conducción responsable y rutas más seguras", publicaron en las redes sociales desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

También informaron que durante los controles que se realizaron en las principales rutas, autopistas y en los accesos a distintos destinos turísticos del país se detectaron un total de 762 casos de conductores alcoholizados, a quienes se les labraron las multas correspondientes.