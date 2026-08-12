Fue a un hospital porque no se podía sacar más de 100 gramos de marihuana de sus partes íntimas

El hecho ocurrió en el hospital Paroissien de Maipú, cuando una joven de 29 años se presentó en la guardia cerca de las 3.30. Fuentes policiales detallaron que la mujer explicó que se había insertado un preservativo con marihuana en su vagina pero el profiláctico se rompió, lo que le generó temor.

La mujer fue asistida médicamente y efectivamente de sus partes íntimas se extrajo un elemento que contenía 109 gramos de marihuana.