Un particular episodio se vivió en la madrugada de este miércoles en un centro asistencial de Maipú. Una mujer llegó desesperada pidiendo ayuda por un insólito hecho: se había ocultado una importante dosis de marihuana en sus partes íntimas y no podía sacarla. Terminó siendo intervenida médicamente y además quedó a disposición de la Justicia Federal.
Fue a un hospital porque no se podía sacar más de 100 gramos de marihuana de sus partes íntimas
La joven de 29 años acudió al hospital Paroissien para pedir ayuda médica y que le extraigan las dosis de marihuana
El hecho ocurrió en el hospital Paroissien de Maipú, cuando una joven de 29 años se presentó en la guardia cerca de las 3.30. Fuentes policiales detallaron que la mujer explicó que se había insertado un preservativo con marihuana en su vagina pero el profiláctico se rompió, lo que le generó temor.
La mujer fue asistida médicamente y efectivamente de sus partes íntimas se extrajo un elemento que contenía 109 gramos de marihuana.
Las autoridades del hospital notificaron a la Policía y se hico presente personal de Lucha Contra el Narcotráfico para secuestrar la marihuana. La mujer quedó a disposición de la Justicia Federal, bajo la sospecha de que tenía planeado ingresar la marihuana a una de las cárceles provinciales.
En pocas palabras
- Mujer con marihuana: una joven de 29 años llegó al Hospital Paroissien de Maipú pidiendo ayuda médica.
- Hallazgo insólito: se le extrajeron 109 gramos de marihuana de sus partes íntimas tras romperse el preservativo que la contenía.
- A disposición judicial: la mujer quedó a disposición de la Justicia Federal, sospechada de querer ingresar la droga a una cárcel.