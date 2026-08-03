Quién es el "bicidealer" detenido con cocaína y marihuana que sorprendió a la policía

El hecho se produjo mientras personal de la División Táctica de Pacificación del Barrio 31 recorría la zona y observó en la calle Aymara al 1000 a un sujeto a bordo de un rodado que mantenía un comportamiento sospechoso y que, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, intentó huir del lugar.

Cocaína y marihuana, lista para ser comercializada

Los efectivos alcanzaron al “bicidealer” a los pocos metros y, al ser requisado en presencia de testigos, le encontraron 71 envoltorios de marihuana, que sumaron 327 gramos, y 165 dosis de cocaína con un peso de 85 gramos, todo listo para comercializar.