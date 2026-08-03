Un hombre de 29 años de nacionalidad boliviana, con antecedentes por venta de sustancias ilícitas, fue detenido en la Villa 31 de Retiro por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se disponía a repartir en bicicleta más de 230 dosis de marihuana y cocaína preparadas para la venta.
Quién es el "bicidealer" detenido con cocaína y marihuana que sorprendió a la policía
El muchacho tenía todo listo para comercializar drogas como cocaína y marihuana. La policía se llevó una sorpresa con su pasado
El hecho se produjo mientras personal de la División Táctica de Pacificación del Barrio 31 recorría la zona y observó en la calle Aymara al 1000 a un sujeto a bordo de un rodado que mantenía un comportamiento sospechoso y que, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, intentó huir del lugar.
Cocaína y marihuana, lista para ser comercializada
Los efectivos alcanzaron al “bicidealer” a los pocos metros y, al ser requisado en presencia de testigos, le encontraron 71 envoltorios de marihuana, que sumaron 327 gramos, y 165 dosis de cocaína con un peso de 85 gramos, todo listo para comercializar.
Además, fuentes policiales informaron que los oficiales le secuestraron el teléfono celular y la bicicleta que utilizaba para hacer las entregas de las dosis.
Quién es el “bicidealer”: sorpresa al ver sus antecedentes
Al verificar sus datos personales del hombre boliviano, se comprobó que esta persona tenía tres antecedentes en 2020, 2021 y 2026 por venta y tenencia de drogas, por lo que la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeyda, dispuso la detención del hombre, el secuestro de la mercadería e inició actuaciones por "infracción a la Ley de Drogas".
En pocas palabras
- Detienen a bicidealer: Un hombre de 29 años fue arrestado en la Villa 31 de Retiro con más de 230 dosis de drogas.
- Hallazgo de estupefacientes: Se le secuestraron 327 gramos de marihuana y 85 gramos de cocaína, listos para la venta.
- Antecedentes del aprehendido: El sujeto contaba con tres antecedentes previos por infracción a la Ley de Drogas.