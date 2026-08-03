La transformación del Acceso Sur entra en una nueva etapa: por primera vez desde el inicio de las obras, se modificará la circulación de los vehículos. Desde el mediodía de este lunes 3 de agosto, un tramo de 2,3 kilómetros de la Ruta 40 funcionará temporalmente con doble sentido de circulación sobre la calzada oeste, entre la calle Azcuénaga y la Variante Palmira-Agrelo, de Luján de Cuyo.
Obras en el Acceso Sur: este lunes cambia la circulación en un tramo clave de Luján de Cuyo
La modificación regirá desde el mediodía de este lunes 3 de agosto. El tránsito será canalizado sobre la calzada oeste del Acceso Sur mientras avanzan las obras
La medida permitirá liberar completamente la calzada este para que las cuadrillas avancen con una de las etapas más importantes de la obra, que consiste en la distribución y compactación de la base estabilizada, el paso previo a la nueva estructura del pavimento.
Las obras en este tramo del Acceso Sur
Los trabajos se concentrarán en el extremo sur de la intervención, más próximo a la Variante Palmira-Agrelo, donde se ejecutará una tarea similar a la que actualmente se realiza sobre la Ruta Provincial 22 (Acceso Este).
En tanto, la Sección 1 del proyecto, es decir de calle Juan José Paso a calle Azcuénaga, continuará sin cambios.
Allí las tareas siguen desarrollándose sobre el cantero central, fuera de la zona de circulación vehicular: desde Paso hacia el sur sobre la calzada oeste y desde Azcuénaga hacia el norte sobre la calzada este.
Una obra que cambiará el mapa del Acceso Sur en Luján de Cuyo
La intervención forma parte de la transformación integral de casi 16 kilómetros del Acceso Sur, entre calle Paso y el empalme con la Variante Palmira-Agrelo, una obra que demandará entre 20 y 22 meses y una inversión cercana a los 60 millones de dólares.
El proyecto contempla la incorporación de una tercera trocha por sentido, la reconstrucción completa de la calzada, puentes, nuevas rotondas en puntos críticos como Aráoz y Azcuénaga, mejoras en las banquinas y obras para agilizar uno de los corredores más transitados de Mendoza.
Sección 1: de calle Paso a Azcuénaga (7,72 km)
Es el tramo urbano y el más complejo de la obra. Allí se construirá una tercera trocha por sentido, que se incorporará hacia el cantero central para ampliar la capacidad de una ruta por donde hoy circulan unos 70.000 vehículos diarios.
Además, el proyecto contempla:
- tres puentes vehiculares: Malabia, Castro Barros y Zapiola;
- tres puentes peatonales;
- nuevas rotondas en Aráoz y Azcuénaga para ordenar los giros;
- reconstrucción del pavimento y mejoras en la seguridad vial.
El contrato fija un plazo de dos años, aunque la tercera trocha deberá estar habilitada en 14 meses.
Sección 2: de Azcuénaga a la Variante Palmira-Ruta 7 (8 km)
En este sector no habrá ampliación con una tercera trocha. El objetivo es recuperar completamente la calzada existente mediante una rehabilitación estructural del pavimento.
Los trabajos incluyen:
- una nueva base granular de 20 centímetros;
- una carpeta de concreto asfáltico de 12 centímetros, colocada en dos capas;
- reemplazo total de la señalización vertical;
- nueva demarcación horizontal;
- construcción de ramas de ingreso y egreso en calle Varaschín para mejorar el acceso a Perdriel.
Este tramo del Acceso Sur demandará obras durante un año.
En pocas palabras
- Circulación de vehículos: modificación desde el mediodía del lunes 3 de agosto, con doble sentido sobre la calzada oeste de un tramo del Acceso Sur.
- Obras en progreso: la calzada este de Azcuénaga a la Variante Palmira se liberará para avanzar en la distribución de la base estabilizada y la nueva estructura del pavimento.
- Transformación integral: el proyecto total abarca 16 km del Acceso Sur, con una inversión de U$S60 millones y plazo de 20-22 meses.