Obras en el Acceso Sur: este lunes cambia la circulación en un tramo clave de Luján de Cuyo

En tanto, la Sección 1 del proyecto, es decir de calle Juan José Paso a calle Azcuénaga, continuará sin cambios.

Allí las tareas siguen desarrollándose sobre el cantero central, fuera de la zona de circulación vehicular: desde Paso hacia el sur sobre la calzada oeste y desde Azcuénaga hacia el norte sobre la calzada este.

De Azcuénaga a Paso, las obras del Acceso Sur seguirán por el centro de las vías.

Una obra que cambiará el mapa del Acceso Sur en Luján de Cuyo

La intervención forma parte de la transformación integral de casi 16 kilómetros del Acceso Sur, entre calle Paso y el empalme con la Variante Palmira-Agrelo, una obra que demandará entre 20 y 22 meses y una inversión cercana a los 60 millones de dólares.

El proyecto contempla la incorporación de una tercera trocha por sentido, la reconstrucción completa de la calzada, puentes, nuevas rotondas en puntos críticos como Aráoz y Azcuénaga, mejoras en las banquinas y obras para agilizar uno de los corredores más transitados de Mendoza.

En el Acceso Sur se construirán 3 nuevos puentes vehiculares en el tramo de Luján de Cuyo. Habrá un cuarto en Godoy Cruz.

Sección 1: de calle Paso a Azcuénaga (7,72 km)

Es el tramo urbano y el más complejo de la obra. Allí se construirá una tercera trocha por sentido, que se incorporará hacia el cantero central para ampliar la capacidad de una ruta por donde hoy circulan unos 70.000 vehículos diarios.

Además, el proyecto contempla:

tres puentes vehiculares: Malabia, Castro Barros y Zapiola;

tres puentes peatonales;

nuevas rotondas en Aráoz y Azcuénaga para ordenar los giros;

reconstrucción del pavimento y mejoras en la seguridad vial.

El contrato fija un plazo de dos años, aunque la tercera trocha deberá estar habilitada en 14 meses.

Sección 2: de Azcuénaga a la Variante Palmira-Ruta 7 (8 km)

En este sector no habrá ampliación con una tercera trocha. El objetivo es recuperar completamente la calzada existente mediante una rehabilitación estructural del pavimento.

Los trabajos incluyen:

una nueva base granular de 20 centímetros;

una carpeta de concreto asfáltico de 12 centímetros, colocada en dos capas;

reemplazo total de la señalización vertical;

nueva demarcación horizontal;

construcción de ramas de ingreso y egreso en calle Varaschín para mejorar el acceso a Perdriel.

Este tramo del Acceso Sur demandará obras durante un año.