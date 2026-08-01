Un conductor de 33 años está internado en grave estado tras protagonizar un violento accidente en Guaymallén. Manejaba con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre -el límite legal en Mendoza es de 0,5 para los no profesionales- al momento de perder el dominio de su vehículo y caer a una acequia en la lateral este del Acceso Sur.
Peligro conductor ebrio al volante en Guaymallén: cayó a una acequia en el Acceso Sur y está grave
El automovilista alcoholizado, de 33 años, perdió el control de su vehículo en Guaymallén y quedó atrapado en una cuneta del lateral este
El hecho ocurrió alrededor de las 22 de este viernes, cuando el hombre circulaba hacia el norte a bordo de un Toyota Yaris.
Por causas que la Justicia intenta establecer, al llegar al tramo ubicado unos 200 metros al norte de la intersección con calle Alsina, el conductor perdió el control del rodado, se desvió de la traza principal, desbarrancó hacia el costado este y terminó volcando dentro de la cuneta de la lateral este.
Asistencia médica y dosaje casi récord
Tras los llamados de auxilio a la línea de emergencias, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar para rescatar al automovilista. Tras ser estabilizado en la escena, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó alojado con un diagnóstico de politraumatismos graves.
Posteriormente, efectivos de Accidentología Vial de Guaymallén le practicaron el dosaje de alcohol correspondiente, el cual confirmó la presencia de 2,24 g/l de alcohol en sangre. La causa quedó bajo la órbita de la Delegación Vial Gran Mendoza, que trabaja en los peritajes para determinar las mecánicas del choque.
Un chofer de Uber ebrio también chocó y volcó
La imprudencia al volante signó la jornada del fin de semana en las calles del Gran Mendoza. Luego de este choque en el Acceso Sur, la Policía registró este sábado otro grave episodio protagonizado por un chofer ebrio de la plataforma Uber en Maipú.
En este segundo caso, el conductor prestaba servicios en estado de ebriedad cuando impactó de lleno contra otro automóvil y terminó volcando sobre la calzada.
El hecho encendió nuevamente las alarmas de las autoridades provinciales ante la seguidilla de automovilistas y choferes al volante bajo los efectos del alcohol en arterias de alta circulación.