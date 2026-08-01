Peligro conductor ebrio al volante en Guaymallén: cayó a una acequia en el Acceso Sur y está grave

El conductor manejaba con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre cuando el límite legal en Mendoza es de 0,5 para los no profesionales. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Asistencia médica y dosaje casi récord

Tras los llamados de auxilio a la línea de emergencias, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar para rescatar al automovilista. Tras ser estabilizado en la escena, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó alojado con un diagnóstico de politraumatismos graves.

Posteriormente, efectivos de Accidentología Vial de Guaymallén le practicaron el dosaje de alcohol correspondiente, el cual confirmó la presencia de 2,24 g/l de alcohol en sangre. La causa quedó bajo la órbita de la Delegación Vial Gran Mendoza, que trabaja en los peritajes para determinar las mecánicas del choque.

Un chofer de Uber ebrio también chocó y volcó

La imprudencia al volante signó la jornada del fin de semana en las calles del Gran Mendoza. Luego de este choque en el Acceso Sur, la Policía registró este sábado otro grave episodio protagonizado por un chofer ebrio de la plataforma Uber en Maipú.

En este segundo caso, el conductor prestaba servicios en estado de ebriedad cuando impactó de lleno contra otro automóvil y terminó volcando sobre la calzada.

El hecho encendió nuevamente las alarmas de las autoridades provinciales ante la seguidilla de automovilistas y choferes al volante bajo los efectos del alcohol en arterias de alta circulación.