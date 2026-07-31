Un incendio se desató en la madrugada de este viernes en Guaymallén y generó importantes pérdidas materiales. El siniestro comenzó en una casa ubicada en el medio de una manzana y afectó a propiedades lindantes, aunque no hubo heridos.
Un importante incendio en Guaymallén afectó tres viviendas y hubo pérdidas totales
El incendio se inició en una casa ubicada en el medio de una manzana y afectó otras propiedades lindantes
El incendio ocurrió en las primeras horas de la madrugada en calle Estrada, a metros del cruce con Adolfo Calle. El fuego se inició en la vivienda ubicada por un pasillo en el medio de la manzana.
Los moradores de la casa afectada alcanzaron a salir del lugar, pese a que las pérdidas fueron totales. En tanto que el fuego también afectó a dos propiedades lindantes.
Personal de Bomberos trabajó en esa zona de Guaymallén y logró controlar el fuego minutos después, mientras que una mujer tuvo que ser asistida por una ambulancia en el lugar ya que sufrió intoxicación.
Para colaborar con las víctimas del incendio se puede contactar con Gustavo al 2617613670.
En pocas palabras
- Incendio en Guaymallén: afectó tres viviendas con pérdidas totales en la madrugada.
- Origen y alcance: el fuego comenzó en una casa por un pasillo y se propagó a propiedades linderas.
- Asistencia: una mujer fue asistida por intoxicación; se brindó un contacto para colaborar con las víctimas.