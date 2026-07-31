Un importante incendio en Guaymallén afectó tres viviendas y hubo pérdidas totales

El incendio ocurrió en las primeras horas de la madrugada en calle Estrada, a metros del cruce con Adolfo Calle. El fuego se inició en la vivienda ubicada por un pasillo en el medio de la manzana.

Los moradores de la casa afectada alcanzaron a salir del lugar, pese a que las pérdidas fueron totales. En tanto que el fuego también afectó a dos propiedades lindantes.