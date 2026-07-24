Europa en llamas: increíbles imágenes de los incendios en Francia

La región de Las Landas sufrió otro golpe severo tras quemarse unas 2.500 hectáreas. El fuego comenzó por un automóvil en llamas. Unos 600 efectivos combaten un frente muy complejo debido a la sequedad extrema de la vegetación local. Las autoridades ordenaron la salida de 23.000 personas de manera preventiva. Cualquier video capturado en la zona muestra la inmensa voracidad del evento.

LAMENTABLE

El #IncendioForestal continua activo en Saumos, Gironde, Francia



Tras arrasar más de 2,000 hectáreas y forzar la evacuación de más de 10,000 personas en los campings y pueblos contiguos, el incendio se desarrolla en dirección a le Porge.

PRECAUCIÓN

Créditos… pic.twitter.com/N9JOABmafs — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 23, 2026

Peligro en los bosques

Los equipos de emergencia mantienen la máxima vigilancia en el departamento de Var, ubicado entre Marsella y Niza. Las condiciones meteorológicas mejoraron levemente allí. Sin embargo, en la isla de Córcega, las cuadrillas luchan desde hace semanas en el valle de Restonica. El denso humo dificulta el trabajo en esa área montañosa de muy difícil acceso.

El incendio de Pontevès, en el departamento de Var, Francia, arrasó más de 2,500 hectáreas y dañó entre 30 y 40 viviendas. pic.twitter.com/YJmvoAusAN — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) July 22, 2026

Desde el inicio del año, se registraron más de 12.500 fuegos forestales en Francia. La superficie calcinada superó por completo las cifras totales del año 2022. El mandatario pidió a la población extremar las medidas de precaución para evitar nuevos incidentes, ya que un pequeño descuido desataría una nueva tragedia.