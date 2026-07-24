Europa en llamas: increíbles imágenes de los incendios en Francia

Las altas temperaturas desencadenaron una situación crítica durante la temporada de verano. Tres focos principales de fuego permanecen fuera de control en el territorio francés, lo que motivó un pedido de asistencia inmediata a Europa. Los fuertes vientos complicaron las labores de extinción iniciales, mientras el calor extremo secaba los campos.
El mayor incendio ocurre en la región de Gironda. Las llamas devoraron cerca de 8.700 hectáreas cerca de la bahía de Arcachon, un destino muy popular. Las brigadas organizaron una evacuación masiva en la península de Cap-Ferret mediante carreteras principales y vías acuáticas para evitar embotellamientos. Aproximadamente 20.000 pobladores abandonaron sus hogares. Un bombero resultó herido tras la explosión de una garrafa de gas durante el rescate.
El pedido de auxilio para Europa
El gobierno activó el Mecanismo de Protección Civil para sumar recursos urgentes. Croacia envió dos aviones anfibios, mientras Portugal aportó otras dos aeronaves especializadas. República Checa y Eslovaquia sumaron helicópteros pesados para combatir los focos activos desde el cielo. Emmanuel Macron agradeció la rápida respuesta de los países vecinos frente al desastre medioambiental.
La región de Las Landas sufrió otro golpe severo tras quemarse unas 2.500 hectáreas. El fuego comenzó por un automóvil en llamas. Unos 600 efectivos combaten un frente muy complejo debido a la sequedad extrema de la vegetación local. Las autoridades ordenaron la salida de 23.000 personas de manera preventiva. Cualquier video capturado en la zona muestra la inmensa voracidad del evento.
Peligro en los bosques
Los equipos de emergencia mantienen la máxima vigilancia en el departamento de Var, ubicado entre Marsella y Niza. Las condiciones meteorológicas mejoraron levemente allí. Sin embargo, en la isla de Córcega, las cuadrillas luchan desde hace semanas en el valle de Restonica. El denso humo dificulta el trabajo en esa área montañosa de muy difícil acceso.
Desde el inicio del año, se registraron más de 12.500 fuegos forestales en Francia. La superficie calcinada superó por completo las cifras totales del año 2022. El mandatario pidió a la población extremar las medidas de precaución para evitar nuevos incidentes, ya que un pequeño descuido desataría una nueva tragedia.
En pocas palabras
- Europa en llamas: Se reportan devastadores incendios en Francia que obligaron a evacuar miles de personas y solicitaron ayuda internacional.
- Focos principales: Las regiones de Gironda y Las Landas son las más afectadas, con miles de hectáreas arrasadas y fuerte despliegue de bomberos.
- Asistencia internacional: Países como Croacia, Portugal, República Checa y Eslovaquia enviaron recursos para combatir los incendios.