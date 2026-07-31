Un violento episodio se registró en las últimas horas de la noche del jueves en la zona de La Favorita, en el oeste de Ciudad. Producto de los disparos, un joven de 15 años terminó sin vida en el lugar mientras que hay 3 sospechosos detenidos por el crimen.
Acusaron a una familia de haber robado, quisieron prender fuego la casa y cometieron el crimen de un joven de 15 años
La investigación por el crimen ocurrido en La Favorita tiene a 3 sospechosos detenidos
La primera reconstrucción del hecho sostiene que el hecho de sangre ocurrió cuando se enfrentaron dos grupos en una casa ubicada en la manzana 5 en la zona de La Favorita, minutos antes de las 22. Los agresores llegaron hasta el domicilio de la víctima e intentaron prenderlo fuego sin éxito, por lo que directamente ingresaron con armas blancas.
La primera hipótesis sostiene que el móvil del ataque fue un presunto robo ocurrido previamente que le endilgaban a las víctimas del crimen.
Lo cierto es que las víctimas fueron apuñaladas. Uno de ellos, de 15 años, perdió la vida en el lugar. En paralelo, tres familiares fueron asistidos en el Centro de Salud de La Favorita y luego derivados a distintos hospitales. Uno de 27 años quedó internado en terapia intensiva con heridas de arma blanca en el tórax y abdomen, otro de 22 años fue operado por un profundo corte en el brazo mientras que otro menor, de 17 años, sufrió lesiones en el brazo y la cadera.
La captura de los sospechosos del crimen
La situación fue tensa en esa zona del oeste de Ciudad. Fuentes policiales detallaron que se solicitó el apoyo de personal de Infantería para poder realizar las pericias correspondientes y asistir a los heridos en el centro de salud local.
Los primeros testigos señalaron que los agresores habían escapado en un auto Fiat Cronos color gris y aportaron sus identidades. A los pocos minutos, los investigadores lograron capturar a un trío de sospechosos del crimen.
Fuentes detallaron que los detenidos tienen 39, 38 y 36 años. En el allanamiento también se incautaron 4 cuchillos, un teléfono celular y muestras que podrían ser de sangre. Los aprehendidos por el crimen quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios.
En pocas palabras
- Crimen en La Favorita: un joven de 15 años murió y tres sospechosos fueron detenidos.
- Violenta disputa: familia atacó una casa intentando prenderla fuego, resultando en apuñalamientos.
- Detenidos y evidencias: tres hombres aprehendidos, incautaron cuchillos y posibles muestras de sangre.