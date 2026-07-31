Acusaron a una familia de haber robado, quisieron prender fuego la casa y cometieron el crimen de un joven de 15 años

Las víctimas del crimen fueron asistidas primero en Centro de Salud de La Favorita. Imagen de archivo.

Lo cierto es que las víctimas fueron apuñaladas. Uno de ellos, de 15 años, perdió la vida en el lugar. En paralelo, tres familiares fueron asistidos en el Centro de Salud de La Favorita y luego derivados a distintos hospitales. Uno de 27 años quedó internado en terapia intensiva con heridas de arma blanca en el tórax y abdomen, otro de 22 años fue operado por un profundo corte en el brazo mientras que otro menor, de 17 años, sufrió lesiones en el brazo y la cadera.

La captura de los sospechosos del crimen

La situación fue tensa en esa zona del oeste de Ciudad. Fuentes policiales detallaron que se solicitó el apoyo de personal de Infantería para poder realizar las pericias correspondientes y asistir a los heridos en el centro de salud local.

Los primeros testigos señalaron que los agresores habían escapado en un auto Fiat Cronos color gris y aportaron sus identidades. A los pocos minutos, los investigadores lograron capturar a un trío de sospechosos del crimen.

Fuentes detallaron que los detenidos tienen 39, 38 y 36 años. En el allanamiento también se incautaron 4 cuchillos, un teléfono celular y muestras que podrían ser de sangre. Los aprehendidos por el crimen quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios.