Un violento choque dejó como saldo tres personas muertas y otra gravemente herida, una camioneta involucrada quedó partida en dos. El conductor perdió el control del vehículo y chocó contra el guardarraíl.
Un violento choque dejó tres personas muertas y una camioneta quedó partida en dos
Un violento choque dejó como saldo tres personas muertas y otra gravemente herida, una camioneta involucrada quedó partida en dos
Tres personas murieron y una cuarta resultó gravemente herida por el choque de una camioneta, que quedó partida en dos, en la autopista Córdoba-Rosario, cerca de la localidad de Morrison.
Según informaron medios locales, la tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 515, sentido a Rosario, donde la Toyota Hilux habría perdido el control, por circunstancias que son motivo de investigación, y colisionó contra el guardarraíl y un cartel situado al costado de la ruta.
Como consecuencia del violento impacto, el vehículo se partió en dos, tres de los ocupantes fallecieron en el acto y el restante, un hombre de 47 años con domicilio en Capilla del Monte, sufrió lesiones de consideración, por lo que fue derivado al hospital de Bell Ville.
Los investigadores sospechan de distintos factores que pudieron haber incidido en el suceso: un exceso de velocidad o una mala maniobra.
Además, conforme a las primeras averiguaciones, se acreditó hasta el momento que otro vehículo no participó en el accidente fatal.
Personal de la Policía Caminera, efectivos de la Policía de Córdoba y bomberos voluntarios de Morrison acudieron a la zona para el operativo de emergencia, que consistió en la habilitación del tránsito en media calzada.
Por su parte, peritos de la Policía Científica desarrollaron análisis de rigor en el lugar, a fin de esclarecer lo ocurrido.
Fuente: noticiasargentinas.com
En pocas palabras
- Tragedia vial: tres personas murieron y otra resultó gravemente herida en un violento choque.
- Vehículo involucrado: una camioneta Toyota Hilux se partió en dos tras colisionar contra el guardarraíl.
- Investigación: se investigan posibles excesos de velocidad o maniobras incorrectas como causas del accidente.