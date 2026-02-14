Inicio Policiales accidente
Violento accidente frente a la bodega La Azul dejó 3 heridos tras un fuerte choque en la Ruta 89

Al llegar al ingreso de la bodega, la conductora de una Fiorino quiso realizar un giro hacia el este para entrar, no advirtió que venía una camioneta y chocaron

Redacción de UNO
Foto: prensa Ministerio de Seguridad

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar este sábado al mediodía en Tupungato, cuando dos vehículos colisionaron en plena zona de los Caminos del Vino. El siniestro vial terminó con 3 personas hospitalizadas y una camioneta incrustada contra un poste de luz.

Cerca de las 11.30, un utilitario Fiat Fiorino circulaba por la Ruta 89 con dirección al norte. Al llegar al ingreso de la conocida Bodega La Azul, la conductora, una mujer de 57 años identificada como Nancy Kioster, intentó realizar un giro hacia el este para entrar al predio.

Según su propio testimonio ante los efectivos, no advirtió que en el mismo sentido circulaba una Ford Ranger. El impacto fue inevitable: la camioneta chocó el costado izquierdo de la Fiorino.

Producto de la violencia del golpe, ambos vehículos terminaron sobre la banquina este de la Ruta 89 en Tupungato.

Producto de la violencia del golpe, ambos vehículos terminaron sobre la banquina este, pero la Ranger continuó su trayectoria hasta estrellarse contra un poste de alumbrado público.

Tres heridos con politraumatismos tras el choque

Dada la magnitud del choque, se desplegó un importante operativo que incluyó a la Subcomisaría Cordón del Plata, Tránsito Municipal, Bomberos y Policía Rural.

Un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los involucrados en el lugar:

  • Nancy Kioster (57): conductora de la Fiorino, diagnosticada con politraumatismos.
  • Elbio Reyes (46): conductor de la Ranger, también con politraumatismos.
  • Marta Leguizamón (52): acompañante en la camioneta, quien sufrió lesiones similares.

Los 3 heridos fueron trasladados de urgencia al hospital Scaravelli, en Tunuyán, para una atención más compleja.

Controles de alcoholemia

Un dato relevante aportado por la Policía Vial es que ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia inmediatamente después del accidente. En ambos casos, el resultado fue 0,0 g/l, descartando el consumo de alcohol como factor del hecho.

