Violento accidente frente a la bodega La Azul dejó 3 heridos tras un fuerte choque en la Ruta 89

accidente tupungato bodega la azul Producto de la violencia del golpe, ambos vehículos terminaron sobre la banquina este de la Ruta 89 en Tupungato. Foto: gentileza prensa de Seguridad

Producto de la violencia del golpe, ambos vehículos terminaron sobre la banquina este, pero la Ranger continuó su trayectoria hasta estrellarse contra un poste de alumbrado público.

Tres heridos con politraumatismos tras el choque

Dada la magnitud del choque, se desplegó un importante operativo que incluyó a la Subcomisaría Cordón del Plata, Tránsito Municipal, Bomberos y Policía Rural.

Un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los involucrados en el lugar:

Nancy Kioster (57): conductora de la Fiorino, diagnosticada con politraumatismos.

Elbio Reyes (46): conductor de la Ranger, también con politraumatismos.

Marta Leguizamón (52): acompañante en la camioneta, quien sufrió lesiones similares.

Los 3 heridos fueron trasladados de urgencia al hospital Scaravelli, en Tunuyán, para una atención más compleja.

Controles de alcoholemia

Un dato relevante aportado por la Policía Vial es que ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia inmediatamente después del accidente. En ambos casos, el resultado fue 0,0 g/l, descartando el consumo de alcohol como factor del hecho.