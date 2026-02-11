Vuelco en el Acceso Sur: un camión encerró a un auto, lo hizo volcar y el chofer quiso fugarse

Embed - Aparatoso vuelco en el Acceso Sur

Para evitar el impacto directo contra el camión, la conductora del Renault realizó una maniobra brusca que le hizo perder el control del rodado. El auto terminó volcando y dando varias vueltas sobre el asfalto. Quedó con las ruedas hacia arriba y destruido a la vera del Acceso Sur.

Fuga y detención del camionero

Lo más indignante de la secuencia fue la actitud del camionero. Tras ver el vuelco por el retrovisor, el chofer no detuvo su marcha e intentó escapar del lugar.

Sin embargo, otros conductores que presenciaron la escena lo persiguieron y lograron retenerlo unos metros más adelante, donde quedó a disposición de la Policía. Así lo confirmaron también desde Tránsito de Guaymallén.

vuelco acceso sur Foto: Paula Jalil/Radio Nihuil

Estado de salud de la víctima

La mujer, que viajaba sola en el vehículo, logró ser rescatada del habitáculo.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la asistió en primera instancia y diagnosticó politraumatismos moderados.

Dada la magnitud de los golpes sufridos durante el accidente en el Acceso Sur, la conductora fue derivada de inmediato al Hospital Santa Isabel de Hungría, donde quedó internada bajo observación para realizarle estudios de mayor complejidad.