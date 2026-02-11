Un violento siniestro vial ocurrió este miércoles en el Acceso Sur, a la altura de calle Alsina, en la mano que se dirige hacia el norte. Una mujer debió ser hospitalizada tras protagonizar un vuelco espectacular provocado por una maniobra imprudente de un camionero que, lejos de auxiliarla, intentó darse a la fuga.
Vuelco en el Acceso Sur: un camión encerró a un auto, lo hizo volcar y el chofer quiso fugarse
La conductora del vehículo sufrió politraumatismos después de dar varios tumbos en el Acceso Sur. El chofer del camión fue atrapado a varios metros
El hecho tuvo como protagonista a un Renault Sandero que circulaba por el carril izquierdo (vía rápida) y a un camión que se desplazaba por el carril del medio.
Según los primeros testimonios recolectados en el lugar, el conductor del transporte de carga pesada realizó una maniobra de "encerrona", invadiendo el carril del Sandero de manera imprevista.
Para evitar el impacto directo contra el camión, la conductora del Renault realizó una maniobra brusca que le hizo perder el control del rodado. El auto terminó volcando y dando varias vueltas sobre el asfalto. Quedó con las ruedas hacia arriba y destruido a la vera del Acceso Sur.
Fuga y detención del camionero
Lo más indignante de la secuencia fue la actitud del camionero. Tras ver el vuelco por el retrovisor, el chofer no detuvo su marcha e intentó escapar del lugar.
Sin embargo, otros conductores que presenciaron la escena lo persiguieron y lograron retenerlo unos metros más adelante, donde quedó a disposición de la Policía. Así lo confirmaron también desde Tránsito de Guaymallén.
Estado de salud de la víctima
La mujer, que viajaba sola en el vehículo, logró ser rescatada del habitáculo.
Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la asistió en primera instancia y diagnosticó politraumatismos moderados.
Dada la magnitud de los golpes sufridos durante el accidente en el Acceso Sur, la conductora fue derivada de inmediato al Hospital Santa Isabel de Hungría, donde quedó internada bajo observación para realizarle estudios de mayor complejidad.