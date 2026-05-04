La nueva cara del Acceso Sur: cuándo comenzará la obra y dónde estarán los 4 puentes

Circulación vehicular en Acceso Sur. Foto Axel Lloret. El Acceso Sur sumará una tercera trocha desde Juan José Paso hasta Azcuénaga, en Luján de Cuyo.

A ese plan se le sumó un cuarto puente, que conectará de este a oeste la calle Aristóbulo del Valle sobre el Acceso.

Los tiempos de la obra en el Acceso Sur

El Acceso Sur está bajo la órbita de Vialidad Nacional. Por ello, una vez que las empresas presenten los proyectos ejecutivos, la documentación técnica (especialmente la de los puentes proyectados) debe ser enviada a este organismo nacional para su aprobación final.

Actualmente, el proceso de licitación pública se encuentra en la etapa de preadjudicación. Para la primera etapa –tercera trocha- la oferta elegida fue la de Ceosa. Para la segunda, se eligió a la UTE conformada por Da Fré e Ivica y Dumandzic.

Antes de la firma de los contratos, los expedientes deben pasar por Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno, lo que demorará el trámite al menos un mes.

Tránsito en Acceso Sur. Foto Axel Lloret. La licitación del Acceso Sur está en proceso. Los trabajos no empezarían antes de agosto.

Badui advirtió, a su vez, que el comienzo los trabajos en el Acceso Sur podría coincidir con las obras del Acceso Este -previstas desde fines de mayo-, lo que generará un gran impacto en la movilidad del Gran Mendoza.

En total, la obra interviene 15,72 km del Acceso Sur. La primera sección -hasta Azcuénaga- abarca 7,72 km de zona urbana y tiene un plazo de ejecución de 2 años. Pero dentro de este periodo, existe un hito de contrato específico para la finalización de la tercera trocha y la habilitación de la calzada principal en un plazo de 14 meses.

La segunda sección -hasta la Variante Palmira- comprende un tramo de 8 km en zona semiurbana, con un plazo de ejecución de obra de 1 año.

Nuevo puente en el Acceso Sur

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, destacó la importancia del nuevo puente sobre la calle Aristóbulo del Valle -entre Sarmiento y Rawson-, que permitirá unir directamente el este y el oeste de su departamento sin necesidad de subir al Acceso Sur.

Esta apertura –que se suma a los tres puentes previstos en Luján de Cuyo- terminará conectando en un solo tramo Aristóbulo del Valle desde la calle Peltier hasta el Torreón de Regatas, en Maipú.

acceso sur puente godoy cruz obra publica El puente del Acceso Sur en Godoy Cruz pasará al lado de la “plaza de las hormigas” que se ve desde la ruta.

El intendente señaló que la obra eliminará el “efecto barrera” que genera el acceso en la conexión del departamento, beneficiando a unos 20.000 vehículos diarios.

Para esta obra, que se pagará con Fondos del Resarcimiento, se abrirá un nuevo llamado a licitación pública.

Los otros 3 nuevos puentes del Acceso Sur

Mientras tanto, el proyecto de renovación del Acceso Sur que ya está en proceso de licitación, proyecta la construcción de otros 3 cruces a distinto nivel sobre la ruta, en Luján de Cuyo. Estos puentes se ubicarán en las intersecciones con las calles:

Calle Malabia

Calle Castro Barros

Calle José Matías Zapiola

Cada uno de estos nuevos puentes se diseñará con rotondas en ambos extremos sobre las calles colectoras.

Puentes Lujan Acc Sur Habrá 3 puentes nuevos en el Acceso Sur desde Paso hasta Azcuénaga; más uno en Godoy Cruz.

Además, para permitir la incorporación de la tercera vía por sentido, será necesario intervenir puentes actuales que ya cruzan la ruta: los de las calles Bulnes y Anchorena.

Por otra parte, el diseño incluye 3 puentes peatonales en: