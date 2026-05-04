La renovación del Acceso Sur no comenzará antes del segundo semestre del año. A diferencia de lo que pasó con el Acceso Este, que ya está en manos provinciales, la ruta 40 sigue bajo jurisdicción nacional, lo que demorará el inicio de la obra.
La nueva cara del Acceso Sur: cuándo comenzará la obra y dónde estarán los 4 puentes
En el Gobierno ya manejan una fecha estimada para el arranque de la obra del Acceso Sur. A los 3 puentes proyectados en Luján, se sumará uno más en Godoy Cruz
La subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, Marité Badui, reconoció en diálogo con Radio Nihuil que los trabajos “no comenzarán antes de agosto o septiembre de este año”.
La obra del Acceso Sur implica la construcción de una tercera vía y tres nuevos puentes desde calle Juan José Paso hasta Azcuénaga, y una reparación integral de la ruta desde Azcuénaga hasta la intersección con la Ruta Nacional 7 (Variante Palmira).
A ese plan se le sumó un cuarto puente, que conectará de este a oeste la calle Aristóbulo del Valle sobre el Acceso.
Los tiempos de la obra en el Acceso Sur
El Acceso Sur está bajo la órbita de Vialidad Nacional. Por ello, una vez que las empresas presenten los proyectos ejecutivos, la documentación técnica (especialmente la de los puentes proyectados) debe ser enviada a este organismo nacional para su aprobación final.
Actualmente, el proceso de licitación pública se encuentra en la etapa de preadjudicación. Para la primera etapa –tercera trocha- la oferta elegida fue la de Ceosa. Para la segunda, se eligió a la UTE conformada por Da Fré e Ivica y Dumandzic.
Antes de la firma de los contratos, los expedientes deben pasar por Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno, lo que demorará el trámite al menos un mes.
Badui advirtió, a su vez, que el comienzo los trabajos en el Acceso Sur podría coincidir con las obras del Acceso Este -previstas desde fines de mayo-, lo que generará un gran impacto en la movilidad del Gran Mendoza.
En total, la obra interviene 15,72 km del Acceso Sur. La primera sección -hasta Azcuénaga- abarca 7,72 km de zona urbana y tiene un plazo de ejecución de 2 años. Pero dentro de este periodo, existe un hito de contrato específico para la finalización de la tercera trocha y la habilitación de la calzada principal en un plazo de 14 meses.
La segunda sección -hasta la Variante Palmira- comprende un tramo de 8 km en zona semiurbana, con un plazo de ejecución de obra de 1 año.
Nuevo puente en el Acceso Sur
El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, destacó la importancia del nuevo puente sobre la calle Aristóbulo del Valle -entre Sarmiento y Rawson-, que permitirá unir directamente el este y el oeste de su departamento sin necesidad de subir al Acceso Sur.
Esta apertura –que se suma a los tres puentes previstos en Luján de Cuyo- terminará conectando en un solo tramo Aristóbulo del Valle desde la calle Peltier hasta el Torreón de Regatas, en Maipú.
El intendente señaló que la obra eliminará el “efecto barrera” que genera el acceso en la conexión del departamento, beneficiando a unos 20.000 vehículos diarios.
Para esta obra, que se pagará con Fondos del Resarcimiento, se abrirá un nuevo llamado a licitación pública.
Los otros 3 nuevos puentes del Acceso Sur
Mientras tanto, el proyecto de renovación del Acceso Sur que ya está en proceso de licitación, proyecta la construcción de otros 3 cruces a distinto nivel sobre la ruta, en Luján de Cuyo. Estos puentes se ubicarán en las intersecciones con las calles:
- Calle Malabia
- Calle Castro Barros
- Calle José Matías Zapiola
Cada uno de estos nuevos puentes se diseñará con rotondas en ambos extremos sobre las calles colectoras.
Además, para permitir la incorporación de la tercera vía por sentido, será necesario intervenir puentes actuales que ya cruzan la ruta: los de las calles Bulnes y Anchorena.
Por otra parte, el diseño incluye 3 puentes peatonales en:
- Entre calle Paso y calle Malabia.
- A la altura de calle Boedo.
- Cerca de la calle Azcuénaga en el ingreso a la ciudad de Luján de Cuyo