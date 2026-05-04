Alumnos del colegio Tomás Alva Edison fueron subcampeones del Mundial de Robótica en Houston

A través del diseño de un robot, el desafío es inspirar a los estudiantes de nivel secundario "a explorar sus pasiones y potenciar sus conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para abordar problemáticas reales mediante el juego", destacaron desde el colegio Tomás Alva Edison.

Mundial de Robótica en Houston, Estados Unidos, donde compitieron alumnos del colegio Tomás Alva Edison Más de 300 equipos compitieron en el Mundial de Robótica en Houston. El colegio Tomás Alva Edison de Mendoza fue el único de nuestro país y obtuvo el segundo puesto. Foto: Gentileza Colegio Tomás Alva Edison

Con todas las ilusiones, y después de mucho esfuerzo y horas de estudio y trabajo durante más de 6 meses, los 11 adolescentes mendocinos que integran el equipo Kondor llegaron a Houston la semana pasada. Y este miércoles retornarán a Mendoza con el sueño cumplido.

Se espera un gran recibimiento para los 11 alumnos de escuela secundaria, tanto por parte de sus familiares y amigos como por autoridades educativas y del gobierno provincial.

Alumnos de Mendoza en la escena internacional de la robótica

La selección local del colegio Tomás Alva Edison llegó al Mundial de Robótica acompañada por la empresa Educabot, partner oficial de FIRST Global en Argentina, además de otras empresas e instituciones que hicieron posible el viaje de los chicos.

Y se traerá para Mendoza el orgullo de haber alcanzado la segunda posición en la categoría Innovate Awards del FIRST Tech Challenge 2026 (FTC), una de las competencias internacionales más relevantes en ciencia y tecnología destinadas a adolescentes de todo el mundo.

El equipo mendocino fue el único representante argentino en esta edición y se destacó en un formato que "promueve la cooperación internacional, donde los participantes deben articular estrategias con delegaciones de otros países para cumplir los desafíos del juego", explicaron autoridades de la escuela.

Parte del equipo de alumnos del colegio Tomás Alva Edison que compitió en el Mundial de Robótica en Houston, Estados Unidos Cuatro de los 11 alumnos del colegio Tomás Alva Edison en plena competencia durante el Mundial de Robótica en Estados Unidos. Foto: Gentileza Colegio Tomás Alva Edison

La temporada 2026 de FIRST Robotics Competition (FRC), denominada "First Age", se centró en el ámbito de la arqueología para el descubrimiento del pasado, desafiando a los estudiantes a diseñar, programar y construir robots industriales para superar retos complejos.

Cómo es el robot mendocino que ganó en el Mundial de Robótica

El equipo Kondor diseño un nuevo GauchoBot, distinto al robot que habían presentando en Singapur en 2023, y que fue diseñado íntegramente por los estudiantes utilizando elementos del robot original.

El dispositivo cuenta con ruedas omnidireccionales que le permiten desplazarse en todas las direcciones, un sistema de recolección de elementos (intake), un mecanismo de disparo (shooter) con rotación de 360 grados y un sistema de elevación para la etapa final del juego.

Además, incorpora sensores, cámara y un sistema de odometría que le permite ubicarse con precisión dentro del campo de competencia, de acuerdo a los detalles brindados por el colegio Tomás Alva Edison de Mendoza.

El Mundial de Robótica premia el trabajo colaborativo

La clasificación al Mundial de Robótica se logró tras obtener el primer puesto en Probotae, una competencia nacional de robótica educativa, lo que les permitió acceder a la máxima instancia internacional.

El equipo está conformado por alumnos de entre 11 y 17 años: Ramiro Bianchini, Evangelina Centre, Guadalupe Murgo, Francisco Miranda, Alejandro Castro, Valentín Panonto, Luca Quevedo, Lucas Rodríguez Trad, Jeremías Romero, Nicolás Videla, Bautista Reyes, Gabriel Viotti, Victoria Palacio, Federico Williamson, Ignacio Aguilera, Claudio Cicchinelli, Leandro Giunta, Carolina Díaz, Benjamín Reyes, Felipe Cicchinelli, Julián Bresso y Patricio Welch.

El proyecto es acompañado por Emiliano Mirábile, coordinador del programa, y Graciela Bertancud, directora del colegio Tomás Alva Edison, quienes cumplen un rol clave en la formación y guía del equipo Kondor. Aquí, el momento de anuncio del segundo puesto para los mendocinos en el Mundial de Robótica en Houston, Estados Unidos.

Embed - Alumnos del colegio Tomás Alva Edison ganaron el segundo puesto en el Mundial de Robótica

“Esto tiene que ver con un trabajo colaborativo y conjunto entre el sector público, el sector privado y las ONG. Fue un compromiso de todos. Nos preparamos mucho para alcanzar este resultado”, expresó Bertancud desde el George R. Brown Convention Center en Houston, minutos después de recibir el premio.

Y destacó el valor de esta nueva experiencia internacional para la escuela y para las futuras generaciones de estudiantes interesados en robótica: “Durante estos días en los que los chicos compartieron con pares de todo el mundo aprendieron a trabajar en equipos dinámicos, a valorar las diferencias culturales y a construir soluciones en conjunto. La clave para enfrentar los desafíos del futuro es cooperar y trabajar juntos”, reflexionó Graciela Bertancud.

Por qué fue premiado el robot de los alumnos mendocinos

El segundo puesto obtenido por los adolescentes mendocinos corresponde a la categoría Innovate Award, un reconocimiento que distingue a los equipos que logran desarrollar soluciones creativas, originales y eficientes en el diseño de sus robots.

Este premio evalúa aspectos como la innovación en ingeniería, la robustez del diseño y la capacidad del equipo para documentar y justificar sus decisiones técnicas. En esta edición, el primer lugar fue para un equipo de Estados Unidos y el tercero para Israel.

“Es un premio muy importante porque reconoce la solución más innovadora y creativa del robot”, destacó Graciela Bertancud desde Houston. Y reflexionó que este premio internacional no hace más que posicionar a Mendoza en el mapa global de la innovación tecnológica.