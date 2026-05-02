Alumnos mendocinos en el Mundial de Robótica: cuando la escuela desafía las "amenazas" del aula

Alumnos de la Escuela Tomás Alva Edison en el Mundial de Robótica en Houston, Estados Unidos Dos de los alumnos que integran el equipo Kondor, probando el robot en el mundial que se desarrolla en Houston. Foto: Gentileza Escuela Tomás Alva Edison

Aquí la tecnología no se prohíbe, se domina. El dispositivo que para otros puede ser distracción, para ellos es la terminal de comandos de un sistema de ingeniería avanzada, demostrando que la escuela puede ser capaz de canalizar la energía de sus alumnos en proyectos de alta complejidad técnica y relevancia global.

Participar en el FIRST Tech Challenge (FTC) bajo la temática "First Age" implica que el robot diseñado en Mendoza, único finalista del país en el Mundial de Robótica que hasta este domingo se desarrolla en la ciudad estadounidense de Houston, debe ser capaz de navegar un campo que simula eras tempranas y ruinas arqueológicas para recolectar y anotar "artefactos".

Únicos del país entre más de 300 competidores de todo el mundo

El nivel de exigencia en esta competencia internacional de robótica es tal que los estudiantes mendocinos han llegado a dedicar más de 12 horas diarias de trabajo en la escuela, dividiéndose en áreas de diseño, programación, mecánica y comunicación, replicando el funcionamiento de una empresa tecnológica real.

El proyecto es, además, un ejemplo de resiliencia y gestión. Ante la dificultad de importar piezas desde Estados Unidos a Argentina, el equipo tuvo que desmantelar parte del robot premiado en Singapur para construir este nuevo prototipo que se ganó un lugar entre más de 300 competidores de todo el mundo.

Esta capacidad de "hacer con lo que se tiene" es la marca distintiva del equipo Kondor, que logró su plaza tras imponerse en la competencia nacional PROBOTAE Robotic Challenge, reafirmando que Mendoza -a través de escuelas como el colegio Tomás Alva Edison- es una usina de talento exportable.

Alumnos de la Escuela Tomás Alva Edison en el Mundial de Robótica en Houston, Estados Unidos La llegada de los alumnos del colegio Tomás Alva Edison al lugar en Houston donde se realiza el Mundial de Robótica. Foto: Gentileza Escuela Tomás Alva Edison

Mientras las partidas de práctica terminan y la competencia oficial se pone en marcha, el apoyo de sponsors locales como Edemsa y diversas instituciones mendocinas resuena en Houston.

Los 11 alumnos, cuyas edades promedian los 11 y 17 años -en su mayoría tienen entre 15 y 16- y está integrado por 2 mujeres y 9 varones, actúan hoy como embajadores de una Argentina que apuesta a la ciencia y la innovación como el único camino posible para transformar las aulas y, por extensión, el futuro del país.

Ellos son: Ramiro Bianchini, Evangelina Centre, Guadalupe Murgo, Francisco Miranda, Alejandro Castro, Valentín Panonto, Luca Quevedo, Lucas Rodríguez Trad, Jeremías Romero, Nicolás Videla, Bautista Reyes, Gabriel Viotti, Victoria Palacio, Federico Williamson, Ignacio Aguilera, Claudio Cicchinelli, Leandro Giunta, Carolina Díaz, Benjamín Reyes, Felipe Cicchinelli, Julián Bresso y Patricio Welch.

Alumnos de la Escuela Tomás Alva Edison en el Mundial de Robótica en Houston, Estados Unidos Son 11 alumnos, de entre 11 y 17 años, los que trabajaron sin descanso desde octubre pasado para diseñar el robot que hoy los llevó a la competencia internacional en Estados Unidos. Foto: Gentileza Escuela Tomás Alva Edison

La robótica en Mendoza alza su voz desde la escuela

"Estar acá es una experiencia increíble después de llevar trabajando en este robot desde octubre del año pasado. Han sido semanas completas, noches y días de mucho esfuerzo", relata desde Houston Luca Quevedo, integrante del equipo “mundialista” Kondor.

El estudiante explica que la competencia actual, denominada “First Age”, los obliga a interactuar con elementos que simulan pirámides y restos históricos: "Básicamente, lo que hace el robot es recoger artefactos, que son pelotas de unas 5 pulgadas, y anotarlas en un arco o 'goal'".

Luca reflexiona para Diario UNO sobre la visibilidad de la disciplina de la robótica en el país y el impacto que generan estos logros. "Llevamos un historial un poco callado porque nunca se contó lo suficiente, pero el resultado de Singapur fue un gran impulso, como un golpe final para nuestro presente", afirma sobre el hito que están protagonizando en representación de Argentina.

Alumnos de la Escuela Tomás Alva Edison en el Mundial de Robótica en Houston, Estados Unidos El robot creado por los adolescentes mendocinos recoge pelotas de unas 5 pulgadas para anotarlas en un arco o "goal". Foto: Gentileza Escuela Tomás Alva Edison

Para él, este Mundial en Houston es la validación de un proceso de años que viene desarrollando específicamente su colegio Tomás Alva Edison.

"Somos 340 equipos de todo el mundo y nosotros somos los únicos de Argentina. Eso nos da una responsabilidad y un orgullo enorme mientras esperamos que el robot pase las inspecciones para salir a la cancha", manifiesta el joven mendocino. Su equipo no está solo: cuenta con el apoyo de 4 mentores, estudiantes de Mecatrónica, y un técnico del ITU.

Cuando la escuela transforma la prohibición en propósito

Desde el epicentro del evento, Graciela Bertancud, directora de la escuela "mundialista" en robótica, observa con asombro la magnitud del certamen internacional.

"Es impresionante ver la ciudad de Houston bombardeada de jóvenes; en cualquier lugar saben que somos de la competencia de robótica", cuenta a Diario UNO la experiencia.

Para la docente, estar en Houston con una plaza obtenida desde Mendoza es un sueño cumplido que busca inspirar a otras instituciones educativas del país. A los alumnos este Mundial de Robótica les exige habilidades en mecánica, electrónica y programación, además de una planificación estratégica para enfrentar cada instancia de la competencia.

Al abordar la realidad de las escuelas secundarias, Bertancud destaca la importancia de ofrecer metas significativas a los estudiantes. "Creemos que estas actividades desarrollan habilidades pertinentes para el siglo XXI", señala.

Según Graciela Bertancud, el éxito radica en el equipo de mentores y docentes que acompañan: "Queremos agradecer a las familias y a los coordinadores que permiten que tengamos nuestro primer mundial de robótica, incluso antes que el de fútbol en este país, Estados Unidos".

Un equipo de alumnos con sello propio y mirada al futuro

La delegación no solo cuenta con estudiantes experimentados de 17 y 18 años, sino también con talentos emergentes de apenas 11 y 12 años, lo que garantiza el relevo generacional en la robótica.

"A pesar de que usamos piezas del robot anterior por cuestiones de logística y tardanza en los repartos, este es un robot completamente distinto", aclara el joven Luca Quevedo, subrayando la inventiva técnica necesaria para competir en igualdad de condiciones con países que tienen acceso inmediato a tecnología de punta.

De hecho hay países que compiten con 5 o hasta incluso 10 equipos, cuando Argentina ganó una sola plaza gracias al desmpeño de los alumnos mendocinos. Eso sí, los chicos destacan que el clima de camaradería y profesionalismo en el recinto George R. Brown Convention Center, en Houston, es total. Y el evento puede seguirse en vivo a través de la cuenta FIRST Tech Challenge en YouTube.

Alumnos de la Escuela Tomás Alva Edison en el Mundial de Robótica en Houston, Estados Unidos El equipo de la escuela mendocina, en un momento de descanso durante la competencia en la temática First Age. Foto: Gentileza Escuela Tomás Alva Edison

La directora del colegio Tomás Alva Edison deja una invitación abierta: "El próximo año volveremos a hacer la competencia nacional en Mendoza y queremos que el resto del país se interese".

Y se despide con una reflexión que motiva a superar temores y asumir nuevos desafíos a la escuela de hoy: "No hay que temerle a la tecnología en las aulas, hay que usarla para que los jóvenes demuestren, como lo están haciendo estos 11 chicos aquí, de qué somos capaces los argentinos".