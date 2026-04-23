La DGE amplió la formación en IA para alumnos del secundario a todo el territorio provincial

La ampliación del programa implica que estudiantes de todos los departamentos podrán acceder a la formación, independientemente de la escuela a la que asistan. Hasta ahora, la propuesta se venía desarrollando en 100 instituciones y con esta expansión suma nuevos puntos de cursado distribuidos en la provincia.

El objetivo es acercar herramientas vinculadas a la inteligencia artificial en una etapa clave de la formación escolar. La modalidad es en contraturno, lo que permite compatibilizar la cursada con las actividades habituales, y cada sede cuenta con conectividad y recursos tecnológicos para el desarrollo de las clases.

Cuáles son los contenidos de Inteligencia Artificial que se enseñan

La formación para alumnos del secundario apunta a conocimientos práctico, es decir, está pensada para el uso concreto de herramientas digitales.

Incluye contenidos de inteligencia artificial generativa, diseño de prompts -las instrucciones que se utilizan para interactuar con estos sistemas-, automatización de procesos y desarrollo de asistentes digitales.

Además, incorpora un eje vinculado al uso ético y responsable de la tecnología. Al finalizar, los estudiantes reciben una certificación oficial emitida por el Ministerio de Educación y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), que acredita competencias en el uso de IA.

La inscripción se realiza a través de un formulario online en el que los interesados pueden elegir la sede más cercana, según la disponibilidad de cupos. El inicio de las actividades está previsto tras el cierre de la convocatoria.