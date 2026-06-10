Las faltas escolares subieron 10 puntos y lo atribuyen al aumento de enfermedades respiratorias

El incremento de las faltas escolares

Los números reflejan una tendencia en alza a medida que avanzó el otoño y comenzaron a circular con más fuerza los virus respiratorios.

En primaria, la asistencia cayó casi 10 puntos porcentuales entre principios de abril y fines de mayo. Esto implica que mientras al comienzo del período asistían cerca de 88 de cada 100 alumnos, hacia fines de mayo esa cifra se redujo a poco más de 77.

En el Nivel Incial también se observó una disminución significativa. La asistencia pasó de 82,38% a 74,35%, una baja superior a los 8 puntos porcentuales.

El fenómeno coincide con el período de mayor circulación de cuadros respiratorios en niños y niñas, una situación que se vio reflejada en el aumento de consultas en hospitales y clínicas pediátricas de toda la provincia.

Atestada. Así suele encontrarse casi a diario la guardia del hospital de niños Humberto Notti. Foto: Maxi Ríos / Diario UNO. Las guardias pediátricas se vieron desbordadas durante fines de abril y el mes de mayo por cuadros respiratorios en niños y niñas.

Más consultas por gripe, bronquiolitis y otros virus

A fines de mayo, el Hospital Español advirtió sobre un fuerte incremento de la demanda pediátrica de guardia por enfermedades respiratorias.

A fines de mayo Diario UNO dialogó con Ignacio Femenía, jefe del Servicio Integral de Pediatría del sanatorio, durante abril la guardia atendía alrededor de 100 chicos por día, mientras que en mayo esa cifra había ascendido a 140 consultas diarias.

Incluso se registraron jornadas de alta demanda. El lunes 18 de mayo ingresaron 270 pacientes pediátricos en apenas 24 horas.

El especialista señaló que este año predominan los cuadros de influenza A, aunque también se observan casos de bronquiolitis y neumonías. Además, advirtió que el período más crítico suele concentrarse entre junio y julio.

La presión sobre las guardias pediátricas

La situación también quedó reflejada en el hospital pediátrico Humberto Notti, principal centro pediátrico público de Mendoza.

Durante los últimos días de mayo las autoridades del hospital pidieron "calma y paciencia" a las familias luego de registrar cerca de 300 consultas en el sector de triage durante una sola tarde.

La mayoría de los pacientes correspondía a cuadros leves, clasificados como códigos verdes y azules, aunque desde el hospital reconocieron que la demanda aumentó de manera considerable en las últimas semanas, en línea con los picos habituales de enfermedades respiratorias del invierno.

Para poder atender sin dificultades, el hospital Notti reforzó el funcionamiento de la guardia con hasta 8 médicos trabajando en simultáneo, además de personal de enfermería y otros equipos de salud.