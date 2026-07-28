Estudiantes mendocinos se consagraron campeones mundiales de robótica educativa en México

El equipo del Instituto Tomás Alva Edison ganó el Premier Event del FIRST Tech Challenge México, una de las competencias de robótica más importantes del mundo. Mendoza volvió a dejar su huella internacional gracias a esta delegación, que además obtuvo el segundo puesto en el premio a la Innovación.
El conjunto mendocino, identificado como Equipo #32753 (Shadowfox), alcanzó el máximo reconocimiento deportivo al obtener el Winning Alliance, distinción que acredita a la alianza campeona del torneo. También recibió el Innovate Award – 2nd Place, galardón que distingue la capacidad de innovación aplicada al desarrollo del robot y las soluciones tecnológicas presentadas durante la competencia.
La participación argentina fue acompañada por la Fundación Tomás Alva Edison, a través de Probot School, institución que impulsa la educación STEM y promueve la formación de jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Desde la entidad destacaron que los resultados reflejan el compromiso de estudiantes, docentes, mentores y familias que trabajan para posicionar al país en la élite de la disciplina.
En ese sentido, Graciela Bertancud, presidenta de la fundación, expresó su emoción por el desempeño de los jóvenes talentos de Mendoza: “Nos sentimos orgullosos de que estos equipos estén hoy presentes en México. Llegaron hasta acá con gran esfuerzo y mucho trabajo. Queremos demostrar el talento mendocino y argentino, y este campeonato es una muestra de que nuestros jóvenes pueden competir al más alto nivel internacional”.
Los mendocinos campeones de robótica en México
El equipo Shadowfox estuvo conformado por los estudiantes Juan Ignacio Argañaraz, Santiago Olmos, Agustín Campos, Facundo Villafañe, Benjamín Pellizzer, Rafael Millán, Tiziano Salvatore, Lorenzo Bachini, Renzo Costabile, Fermín Berdugo y Guillermo Barrionuevo. Todos contaron con la guía y mentoría de Francisco Miranda, Patricio Welch, Graciela Bertancud, Emiliano Mirabile y Valentín Panonto para alcanzar la gloria en la robótica educativa.
La actuación de la comitiva en territorio mexicano también dejó otros reconocimientos de relevancia. El equipo RBK7 (Robokids) obtuvo el primer puesto en el Judge's Choice Award, mientras que la escuadra Merinitos alcanzó el segundo lugar en el Design Award, lo que consolida una presentación histórica para el desarrollo tecnológico mendocino en este certamen.
La lista completa de estudiantes premiados en la competencia de robótica
El plantel de RBK7 (Robokids) se encuentra integrado por Jerónimo Belizán, Agustín Hwang, Santino Cornetti, Gonzalo Álvarez e Ian Machuca Mañez, junto a sus mentores Aiden Maid Pérez, Galo Ojeda y Álvaro Pertierra. Este grupo destacó entre decenas de participantes por su solidez técnica dentro de la competencia internacional.
Por su parte, Merinitos -ganadores del segundo puesto en el Premio al Diseño del Robot- está formado por Gabriela Micaela Navarro Buenamigo, Juan Franco Goachero Di Nasso, Jalif Ángeles Mariam Benegas, Isaías Joaquín Ontivero y Bruno Joaquín Romani. Ellos contaron con la tutoría de los mentores especializados Franco Oscar Pagano, José María Siri y Franco Darío Pacheco.
Un impulso para la educación tecnológica y el futuro en Mendoza
Desde la Fundación Tomás Alva Edison remarcaron que cada uno de estos triunfos representa mucho más que un resultado deportivo. Integrantes del organismo remarcaron: “Cada premio obtenido demuestra que la educación, la innovación, el trabajo en equipo y la perseverancia son herramientas capaces de transformar realidades y abrir nuevas oportunidades para nuestros jóvenes mendocinos”.
Con este desempeño en México, Mendoza suma un nuevo hito en materia de formación y tecnología aplicadas a la educación, demostrando que el talento surgido en las aulas locales puede competir y alcanzar la cima en los escenarios internacionales más exigentes del rubro.
Fuente: Fundación Tomás Alva Edison
En pocas palabras
- Estudiantes mendocinos: el equipo del Instituto Tomás Alva Edison se consagró campeón mundial de robótica educativa en México.
- Doble reconocimiento: obtuvieron el primer puesto en el Premier Event y el segundo lugar en el premio a la Innovación.
- Impulso tecnológico: los logros refuerzan el desarrollo de la robótica y la educación STEM en Mendoza.