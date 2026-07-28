Estudiantes mendocinos se consagraron campeones mundiales de robótica educativa en México

En ese sentido, Graciela Bertancud, presidenta de la fundación, expresó su emoción por el desempeño de los jóvenes talentos de Mendoza: “Nos sentimos orgullosos de que estos equipos estén hoy presentes en México. Llegaron hasta acá con gran esfuerzo y mucho trabajo. Queremos demostrar el talento mendocino y argentino, y este campeonato es una muestra de que nuestros jóvenes pueden competir al más alto nivel internacional”.

Los mendocinos campeones de robótica en México

El equipo Shadowfox estuvo conformado por los estudiantes Juan Ignacio Argañaraz, Santiago Olmos, Agustín Campos, Facundo Villafañe, Benjamín Pellizzer, Rafael Millán, Tiziano Salvatore, Lorenzo Bachini, Renzo Costabile, Fermín Berdugo y Guillermo Barrionuevo. Todos contaron con la guía y mentoría de Francisco Miranda, Patricio Welch, Graciela Bertancud, Emiliano Mirabile y Valentín Panonto para alcanzar la gloria en la robótica educativa.

La actuación de la comitiva en territorio mexicano también dejó otros reconocimientos de relevancia. El equipo RBK7 (Robokids) obtuvo el primer puesto en el Judge's Choice Award, mientras que la escuadra Merinitos alcanzó el segundo lugar en el Design Award, lo que consolida una presentación histórica para el desarrollo tecnológico mendocino en este certamen.

La lista completa de estudiantes premiados en la competencia de robótica

El plantel de RBK7 (Robokids) se encuentra integrado por Jerónimo Belizán, Agustín Hwang, Santino Cornetti, Gonzalo Álvarez e Ian Machuca Mañez, junto a sus mentores Aiden Maid Pérez, Galo Ojeda y Álvaro Pertierra. Este grupo destacó entre decenas de participantes por su solidez técnica dentro de la competencia internacional.

Por su parte, Merinitos -ganadores del segundo puesto en el Premio al Diseño del Robot- está formado por Gabriela Micaela Navarro Buenamigo, Juan Franco Goachero Di Nasso, Jalif Ángeles Mariam Benegas, Isaías Joaquín Ontivero y Bruno Joaquín Romani. Ellos contaron con la tutoría de los mentores especializados Franco Oscar Pagano, José María Siri y Franco Darío Pacheco.

Un impulso para la educación tecnológica y el futuro en Mendoza

Desde la Fundación Tomás Alva Edison remarcaron que cada uno de estos triunfos representa mucho más que un resultado deportivo. Integrantes del organismo remarcaron: “Cada premio obtenido demuestra que la educación, la innovación, el trabajo en equipo y la perseverancia son herramientas capaces de transformar realidades y abrir nuevas oportunidades para nuestros jóvenes mendocinos”.

Con este desempeño en México, Mendoza suma un nuevo hito en materia de formación y tecnología aplicadas a la educación, demostrando que el talento surgido en las aulas locales puede competir y alcanzar la cima en los escenarios internacionales más exigentes del rubro.

Fuente: Fundación Tomás Alva Edison