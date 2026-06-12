Del "delicioso" express a la lujuria de alta sociedad: los mejores telos en Mendoza según un experto

Sus habitaciones son únicas, diseñadas con un gusto impecable que estimula los sentidos y sale de lo convencional. El estándar de limpieza es absoluto. Cada rincón brilla, algo que para muchas personas ya justifica su elección. "El precio es elevado, algunas habitaciones llegan a costar 150.000 pesos", dice Facundo.

Facundo lo visitó y le dio a Diario UNO detalles increíbles: “Apenas entras a la habitación hay detalles decorativos símil oro. Tiene tres pisos dentro de un mismo dormitorio. Con cama redonda, comandos que cambian la música de la habitación, luces e hidromasajes, el último piso es el verdadero significado de lujuria en la alta sociedad”, cuenta el influencer.

Del telo express al poliamor medieval, San Juan se lleva el 2° y 3° puesto

Cruzando a la vecina provincia de San Juan, la oferta se diversifica con opciones que van desde la efectividad del día a día “para sacarse las ganas”, hasta propuestas originales para romper la rutina.

telo, habitacion, hotel alojamiento (2) Telo con temática medieval. Foto Moteles Medievales

Ubicado en calle Segundino Rivadavia, este hotel de alojamiento parece Disney, pero solo es el lugar donde se fabrican las princesas y los príncipes. Allí podrás pasar una noche completamente diferente, ya que ofrece una propuesta disruptiva gracias a que está ambientado en la época medieval.

El influencer reveló que es uno de los lugares más icónicos de la provincia y que entre cama sutras y geles, hay una habitación para quienes busquen placer entre grupos o parejas. “Tiene una habitación equipada para 4 personas, con dos camas, una ducha escocesa, mesa grande y hasta utensilios, ideales para quienes buscan una experiencia distinta con otras personas o simplemente más espacio para disfrutar”, dice Facundo.

El tercer puesto, según las experiencias del influencer, es más sencillo, pero con efectividad garantizada. Ubicado entre Ignacio de la Roza y Libertador San Martín, es un hotel alojamiento sin grandes lujos aunque cumple con lo básico: satisfacer el deseo y ser una habitación donde el placer sea el protagonista. “Sus habitaciones son sencillas y sin grandes pretensiones estéticas, pero destacan por estar limpias y ordenadas. Ideal para una escapada rápida sin sorpresas desagradables” aclara el influencer.

Facundo Clavero, video probando telos El influencer sanjuanino Facundo Clavero en sus videos probando alguno de los telos. Foto facuclavero_

Los peores hábitos y costumbres de los telos

Elegir basándose únicamente en el bolsillo puede salir muy caro. Facundo comenta una pésima experiencia que tuvo en uno de los hoteles más baratos: "Se escuchaba cómo las empleadas de limpieza hablaban detrás de la puerta. Para colmo, el sistema de aviso no fue por teléfono, te golpeaban la puerta para cobrarte, rompiendo toda la intimidad del momento".

Otro de los problemas de los telos de bajo presupuesto son las condiciones de salubridad. "Si bien hay establecimientos económicos que mantienen estándares básicos, en otros lugares, si las sábanas no tienen manchas visibles, solo se sacuden y se vuelven a poner en la cama para la siguiente pareja", agrega el influencer.

Por último, explicó que a veces, las toallas ya utilizadas por otras personas no suelen lavarse periódicamente y que muchas veces, las empleadas de limpieza no cuentan con lavandina o productos sanitizantes para garantizar la correcta eliminación de fluidos y bacterias.